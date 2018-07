romadailynews

: Fashion lungo il Tevere Roma – Estate Romana Luglio 2018 (Video): “Senza fine…La notte dei… - romadailynews : Fashion lungo il Tevere Roma – Estate Romana Luglio 2018 (Video): “Senza fine…La notte dei… - mammeaspillo : Immaginate di svegliarvi una mattina, tirare le tende della vostra enorme stanza da letto, sorseggiare un caffè lun… - LungoilTevere : Articolo Corriere della Sera sulla serata Moda 'La Notte dei Ricordi' Fashion Show a Lungo il Tevere, 25 Luglio 2018 -

(Di domenica 29 luglio 2018) “Senza fine…La notte dei ricordi”: una serata all’insegna delcon i modelli di Carlo Alberto Terranova e il ricordo della storica della moda Mara Parmegiani Ricordi e note. Mentre scorre ildi Ornella Vanoni che canta “Senza fine” si apre, sul palco blu diil, una serata all’insegna dele dei grandi dell’alta moda come Carlo Alberto Terranova: suoi i quattro modelli capsule che troneggiano dalla ribalta in esclusiva, provenienti dalla nuova collezione. Sul palco la testimonial del couturier, Angela Tuccia, e Elisa Pepe’ Sciarria, ex Miss “Una Ragazza per il Cinema” 2015. Con le capigliature curate dagli hair-stylist internazionali Carlo e Giuseppe Tessier. Un ottimo modo, quello della catwalk, per ricordare Mara Parmegiani, celebre storicana della moda, giornalista e scrittrice ma anche grande collezionista di moda le cui ...