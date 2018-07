Famiglia Cristiana | direttore Don Rizzolo | “Salvini? Mi fa piacere che si dichiari

SONDAGGI/ M5s e Lega sono alla pari - 30% - - Famiglia Cristiana non sposta un voto : Le dichiarazioni di Beppe Grillo fanno colpo sugli elettori? spostano voti? RENATO MANNHEIMER ci dice che invece aumenta la percentuale di gente che non vuole migranti in Italia

Migranti : Salvini - grazie per solidarietà dopo Famiglia Cristiana - non mollo : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – “‘Famiglia cristiana ti attacca? Infischiatene, noi credenti siamo dalla tua parte’. Ancora grazie per le migliaia di messaggi di solidarietà ricevuti. Statene certi, non mollerò proprio adesso!”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Salvini, grazie per solidarietà dopo Famiglia cristiana, non mollo sembra essere il primo su Meteo Web.

Salvini - in murale a Roma con tonaca e crocifisso/ “Vattene Satana” e il riferimento a Famiglia Cristiana : Salvini, in murale con tonaca e crocifisso in mano: “Vattene Satana” e il riferimento alla copertina di Famiglia Cristiana. Le ultime notizie sulla nuova "opera" dedicata al ministro(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 18:27:00 GMT)

Matteo Salvini e Famiglia Cristiana - Marcello Veneziani atomico : 'Il nemico è Papa Francesco' : Questo elemento, unito all' invasione islamica e al materialismo ateo , spiega Marcello Veneziani sul Tempo , è il grande pericolo della nostra cultura occidentale, del nostro mondo.

Cosa ha detto Salvini su Tav - legittima difesa e Famiglia Cristiana a Radio 24 : "Dal punto di vista personale conviene andare avanti e non indietro". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24, risponde a una domanda sui lavori della Tav. "Io come ministro dell'Interno mi occupo della tutela della sicurezza dei lavoratori. Sto garantendo in Piemonte come in Puglia analisi, costi e benefici. L'opera serve? Costa di più bloccarla o proseguire? E questo vale - ha ...

Quella Famiglia torni a essere solo "cristiana" : ... stando peraltro non in buona ma in numerosissima compagnia, visto che negli ultimi decenni tanto clero abbonda nel dare risposte 'penultime', dalla politica appunto all'economia, a un'umanità invece ...

Famiglia Cristiana - il vescovo di Ventimiglia Antonio Suetta : 'Falsa il mio pensiero' : 'La Chiesa annuncia i principi contenuti nel Vangelo, le soluzioni spettano alla politica nella sua autonomia'. Ora però, continua il prelato, 'mi dicono che Famiglia Cristiana mi avrebbe citato tra ...

Polemiche per la copertina Famiglia Cristiana contro Salvini : alcune precisazioni : Sta facendo discutere moltissimo in queste ore la copertina Famiglia Cristiana contro Salvini, con un "vade retro" che in effetti non lascia molto spazio alle interpretazioni. Una presa di posizione politica chiara, dopo le decisioni delle ultime settimane da parte del Ministro della Lega su un tema delicato come quello dei migranti. Non è un caso che in molti sui social si siano chiesti se si tratti di una bufala o di una notizia vera, ...

Dopo Famiglia Cristiana anche Avvenire contro Salvini : "Nessun uomo è un parassita" : Dopo il settimanale cattolico Famiglia Cristiana, anche il quotidiano Avvenire, edito dalla Cei, attacca il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il giornale dedica oggi la prima pagina al leader leghista, criticando duramente una sua dichiarazione sui Rom. "Ma nessun un uomo è mai un 'parassita'", si legge nel titolo.Il riferimento è a quanto detto ieri da Salvini a proposito della chiusura dei campi nomadi.

Dopo Famiglia Cristiana - anche Avvenire attacca Matteo Salvini : “I rom non sono parassiti - un ministro non può parlare così” : "Lascia perplessi il linguaggio di un importante ministro della Repubblica a proposito di una minoranza variegata presente in Italia da tempo, quella dei rom: parlare come ha fatto Salvini di 30.000 persone che si ostinano a vivere nella illegalità, definendole 'sacca parassitaria', suona pregiudiziale verso una intera comunità, oltre che non corrispondente alla realtà", scrive su Avvenire il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco ...

SALVINI COME SATANA : "VADE RETRO" IN COPERTINA DI Famiglia CRISTIANA/ Video - “All’odio rispondo col perdono” : FAMIGLIA CRISTIANA, COPERTINA contro Matteo SALVINI: “Vade retro”. La replica del ministro dell'Interno al settimanale: “Io COME SATANA? Pessimo gusto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:38:00 GMT)