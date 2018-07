Facebook contro i nudi di Peter Paul Rubens

Alex Jones - Facebook e YouTube bloccano re delle fake news/ Al via la battaglia contro razzismo e complottismo : Diffusione di video incitanti all'odio razziale e politico: il fondatore del sito InfoWars Alex Jones è stato bloccato per un mese sia da YouTube che da Facebook, ecco perché(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 12:10:00 GMT)

FELTRI CONTRO I PUGLIESI SU Facebook/ “Andate a raccogliere le olive invece di grattarvi” : un fake? : E' apparso su FACEBOOK un post del direttore di Libero che attacca duramente e volgarmente i PUGLIESI, accusati di essere scansafatiche: dubbi sull'originalità(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Prima azione legale di un'azionista contro Facebook dopo il crollo in borsa : Arriva la Prima azione legale contro Facebook e il suo amministratore delegato Mark Zuckerberg per il tonfo in borsa di giovedì, quando i titoli hanno bruciato 120 miliardi di dollari di ...

Facebook e Twitter contro l'Europa sui dati flop : «Colpa del Gdpr» : Facebook e Twitter, i giganti social in caduta libera sui mercati, hanno trovato un capro espiatorio in comune per le ultime battute di arresto: l'Unione europea. Entrambe le aziende hanno accusato il ...

Facebook potrebbe aprire una società controllata in Cina : Facebook ha ottenuto per la prima volta una specie di status ufficiale in Cina. L’uso di Facebook è bloccato in Cina, ma ovviamente Facebook considera la Cina un mercato ambitissimo. Stando ad alcuni documenti presentati da Facebook al governo cinese, The post Facebook potrebbe aprire una società controllata in Cina appeared first on Il Post.

Saviano : "Su Facebook falsità montate contro di me" : Hanno perso ogni credibilità e ormai la loro comunicazione non ha più alcuna serietà , è solo banale trollaggio che riduce la politica a rancore e tifoseria. Se arrivano a doversi inventare queste ...

Sgarbi contro Saviano su Facebook “alimenta culto di se stesso”/ L’affondo : "Vive della strategia della paura" : Sgarbi contro Saviano: il critico d'arte attacca duramente lo scrittore napoletano in un nuovo stato Facebook definendolo "il solo che vive della strategia della paura".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:09:00 GMT)

Facebook e WhatsApp pubblicano sui giornali indiani una guida contro le fake news : L’unione fa la forza. È questa l’idea da cui partono Facebook e WhatsApp per combattere il problema delle fake news. Vi avevamo parlato di quanto […] L'articolo Facebook e WhatsApp pubblicano sui giornali indiani una guida contro le fake news proviene da TuttoAndroid.

Uomini e no : l'incontro all'Isola Tiberina in diretta Facebook : Appuntamento questa sera alle 22 con Damilano, Zoro e Aboubakar Soumahoro Uomini e no: la copertina manifesto de L'Espresso"