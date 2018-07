F1 – Vettel ‘perdona’ Bottas dopo il contatto in Ungheria | “non lo biasimo | ecco perchè”

sportfair

: Vettel non dovevi dire'abbiamo vinto a casa loro'! Il karma non perdona! #GermanGP - Aigeaf10506 : Vettel non dovevi dire'abbiamo vinto a casa loro'! Il karma non perdona! #GermanGP - tanalla78 : #Vettel ricorda che il karma non perdona, #lewis comunque grandissimo pilota, ma io continuo a tifare per l'unico e… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Niente critiche e ‘punture’:non punta il dito controilal Gp d’, le parole del ferrarista Positivo secondo posto per Sebastianal Gp d’: il tedesco della Ferrari, partito dalla quarta posizione in griglia di partenza, è riuscito a chiudere la sua corsa all’Hungaroring alle spalle solo di Lewis Hamilton, davanti al suo compagno di squadra Kimi Raikkonen. Photo4/LaPresse Momenti di paura pera pochi giri dal termine: uncon Valtteriavrebbe infatti potuto compromettere la gara del tedesco della Ferrari: “ad un certo punto ho sentito di essere stato colpito nel posteriore da. Lui non aveva dove andare mentre io ero già davanti. Ad ogni modo non lo. Aveva poco grip con le gomme e quando ti trovi in questa condizione è difficile fermare la vettura. Ha ...