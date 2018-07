F1 Ungheria | Vettel è primo a metà gara

GP d'Ungheria - la Ferrari di Vettel cambia le gomme le due Mercedes tornano in testa : 40° giro - Si ferma Sebastian, fa un pit stop un po' lento per un problema alla anteriore sinistra e rientra in pista dietro a Bottas che ha fatto due giri veloci sfruttando al massimo la...

GP d'Ungheria - la Ferrari di Vettel va in testa - Hamilton fa il cambio gomme : 35° giro - Sebastian con le gialle soft è arrivato fino a metà gara nonostante il pieno di benzina. Ora Hamilton è leggermente più rapido, ma nel finale dovrà...

GP d'Ungheria - la Ferrari di Vettel va in testa - Hamilton fa il cambio gomme : 35° giro - Sebastian con le gialle soft è arrivato fino a metà gara nonostante il pieno di benzina. Ora Hamilton è leggermente più rapido, ma nel finale dovrà...

GP d'Ungheria - Hamilton davanti a Vettel - Bottas e Raikkonen fanno la prima sosta : 22° giro - Con le soft la Ferrari di Raikkonen è più veloce della Mercedes di Bottas a parità di pneumatici. Con le soft gialle ora Vettel è più rapido di...

GP d'Ungheria - Mercedes subito in testa - Vettel scavalca Raikkonen : 15° giro - Hamilton fa il giro più veloce in gara, Raikkonen con le stesse coperture si ferma ai box per il primo pit stop e monta le gialle soft. 14° giro - Lewis non sembra...

GP d'Ungheria - Mercedes subito in testa - Vettel scavalca Raikkonen : 7° giro - A Budapest il sorpasso è sempre difficile, con una Red Bull più veloce della McLaren Ricciardo deve impegnarsi a fondo per passare Vandoorne. 5° giro - Il campione...

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : Sebastian Vettel sfida Lewis Hamilton - Ferrari per la rimonta : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

DIRETTA LIVE FORMULA 1 GP Ungheria 2018/ F1 gara : Vettel all'inseguimento delle Mercedes (streaming video SKY) : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara LIVE Gp UNGHERIA 2018 Hungaroring: ordine d'arrivo, vincitore e podio della dodicesima gara della stagione (oggi domenica 29 luglio).(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 15:10:00 GMT)

DIRETTA FORMULA 1 GP Ungheria/ F1 streaming video SKY gara live : Hamilton - Vettel e la partenza del 2015 : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp UNGHERIA 2018 Hungaroring: ordine d'arrivo, vincitore e podio della dodicesima gara della stagione (oggi domenica 29 luglio).(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Ferrari tradita dalla pioggia in Ungheria. Pole position per Hamilton - quarto Vettel : Prima fila tutta per le Mercedes con Hamilton in Pole. Dietro le Ferrari di Raikkonen e solo quarto Vettel. Ma per oggi le previsioni escludono precipitazioni sul circuito - Posso vincere anche se ...

F1 - GP d'Ungheria 2018 : le prove ufficiali viste dalla pista. Hamilton re della pioggia - Vettel all'attacco : Il campione del mondo in carica ha centrato così la sua 77pole position in carriera e la sesta all' Hungaroring , a meno uno da Schumacher qui. Mettendo tra sé e il compagno di squadra, secondo, 260 ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton per il pugno da ko - Sebastian Vettel vuole la riscossa : Mai come in questo momento il Mondiale di Formula Uno 2018 ci sta proponendo due situazioni così opposte. Da un lato troviamo Sebastian Vettel che, nel breve volgere di pochi giorni, ha visto stravolgere ogni sua previsione di fuga e si presenta al Gran Premio di Ungheria di oggi con tutta la pressione del mondo sulle spalle. Il tedesco, dopo l’errore di Hockenheim e la quarta posizione di ieri in qualifica è contato in piedi, usando un ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton per il pugno da ko - Sebastian Vettel vuole la riscossa : Mai come in questo momento il Mondiale di Formula Uno 2018 ci sta proponendo due situazioni così opposte. Da un lato troviamo Sebastian Vettel che, nel breve volgere di pochi giorni, ha visto stravolgere ogni sua previsione di fuga e si presenta al Gran Premio di Ungheria di oggi con tutta la pressione del mondo sulle spalle. Il tedesco, dopo l’errore di Hockenheim e la quarta posizione di ieri in qualifica è contato in piedi, usando un ...

Gp d euro Ungheria - Hamilton in pole. Terzo Raikkonen - quarto Vettel : nostro inviato a Budapest - Il Gp triste della Ferrari in Germania era finito male sotto la pioggia con Hamilton vincitore, e in Ungheria il Gp della rivincita rossa inizia male sotto la pioggia con ...