F1 – Tenerezze all’Hungaroring | Robin Raikkonen fiero di papà Kimi | pacche e baci in

sportfair

(Di domenica 29 luglio 2018) Scene tenerissime all’Hungaroring con la famigliaper, il piccolosi congratula così E’ Lewis Hamilton il vincitore del Gp d’Ungheria: il britannico della Mercedes ha comandato la corsa all’Hungaroring, cedendo la prima posizione a Sebastian Vettel solo per alcuni giri dopo il rientro ai box per il pit-stop. Prezioso doppio podio Ferrari: sul finale un clamoroso colpo di scena ha tolto dai giochi Valtteri Bottas, che si è dovuto accontentare del quinto posto, dicendo addio ad un’importante doppietta Mercedes, dopo due contatti, prima con Vettel e poi con Ricciardo. Ancora un podio per, che nel weekend d’Ungheria ha avuto un supporto speciale: insieme alla moglie Minttu, anche il piccolosi è aggirato nel paddock dell’Hungaroring, attirando l’attenzione di fotografi, ...