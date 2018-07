F1 streaming | GP Ungheria 2018 | a che ora comincia e come vederlo in televisione Il

oasport

: Formula 1, GP Ungheria 2018: diretta streaming gara LIVE - - motormaniaci : Formula 1, GP Ungheria 2018: diretta streaming gara LIVE - -

(Di domenica 29 luglio 2018) Per Sebastian Vettel e la Ferrari la gara di Budapest, dodicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno, potrebbe rappresentare un crocevia decisivo nella lotta al titolo iridato piloti e costruttori. La Rossa partirà dalla seconda fila dietro le due Mercedes di Hamilton (primo) e Bottas (secondo), le quali hanno sfruttato l’asfalto bagnato che ha caraterizzato le qualifiche. Il tedesco della Ferrari è perciò costretto a reagire dopo l’errore di Hockenheim ed il sabato deludente sul tracciato magiaro, in modo da concretizzare il potenziale della propria vettura al massimo. La gara del GP d’partirà alle ore 15.10 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 HD ed insu Sky Go. TV8 mostrerà la gara in differita alle ore 21.15. PROGRAMMA Domenica 29 luglio Ore 15.10 Gara GP(Live su Sky Sport F1 HD ed insu Sky Go) Ore 21.15 ...