F1 – Semafori spenti all’Hungaroring | il VIDEO della partenza del Gp d’Ungheria

sportfair

: umh tutti i semafori per strada stanno spenti che paur - jojorolina : umh tutti i semafori per strada stanno spenti che paur - LuceverdeMilano : #Milano #Semafori spenti in viale Monza all'altezza di via Rovereto, via Martiri Oscuri #luceverde - histoniumnet : Semafori spenti e 'mal regolati': gli impianti di via Paul Harris e Vasto Marina al centro dell'attenzione -

(Di domenica 29 luglio 2018) E’ ufficialmente partito il Gp d’Ungheria, 12° appuntamentostagione 2018 di F1 Un minuto di silenzio in ricordo di Sergio Marchionne, seguito dall’inno nazionale ungherese, ha dato ufficialmente il via alla domenica del Gp d’Ungheria. Lewis Hamilton in pole position, seguito in griglia dida Valtteri Bottas e dalle Ferrari di Raikkonen e Vettel:all’Hungaroring, il Gp d’Ungheria è ufficialmente iniziato.regolare, bene le Mercedes, che hanno mantenuto le loro posizioni. Subito super Sebastian Vettel, che ha superato il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen per andare all’inseguimento dei rivali delle Frecce Argento. Largada tranquila, trabalho de equipe, Bottas protegendo o Hamilton e o Vettel passando o Raikkonen! Sem chuva a Ferrari é melhor carro, estratégia vem sendo melhor durante o ano! ...