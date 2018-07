F1 – Raikkonen abbandonato nel ‘deserto’ dell’Hungaroring | l’errore della Ferrari è

sportfair

(Di domenica 29 luglio 2018) Clamorosa dimenticanza del teamcostretto a correre in condizioni incredibili al Gp d’Ungheria Un inizio ricco di colpi di scena, quello del Gp d’Ungheria, valido per il 12° roundstagione 2018 di F1. Dopo il ritiro di Max Verstappen a causa di un improvviso calo di potenza, è Kimiad attirare l’attenzione su di sè. Il finlandese è apparso molto infastidito e arrabbiamo col team a causa di un’imbarazzante dimenticanza: lo staff diha infatti dimenticato di collegare la bottiglia di. Il finlandese è quindi costretto a gareggiare per 90 minuti circa in condizioni incredibili:infatti non potrà bere per tutta la duratagara e dovrà correre in condizioni davvero complicate considerando il caldo di oggi in Ungheria.L'articolo F1 –nel: ...