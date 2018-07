F1 | Pagelle GP Ungheria 2018 | Lewis Hamilton inesorabile | Ferrari inespressa | Gasly si

oasport

(Di domenica 29 luglio 2018) Il Gran Premio dici consegna unquanto mai in forma dopo una doppietta Germania-Hungaroring che lo lancia verso il quinto titolo iridato della sua carriera. Lasi mangia le mani per le qualifiche di ieri, mentre la Red Bull paga ancora i guai tecnici con Max Verstappen. Ottimo Pierre, male Force India e Williams. Di colpi di scena ce ne sono stati pochi, ma andiamo comunque a consegnare ledella gara odierna. Ledel Gran Premio di(MERCEDES) – VOTO 9: In realtà la sua gara l’ha vinta ieri in qualifica. Senza la pioggia sopraggiunta a scombinare i piani, probabilmente avremmo visto un GP diverso, ma l’inglese ha nuovamente dimostrato che quando può cogliere l’occasione non sbaglia mai. Parte in maniera perfetta, gestisce nel migliore dei modi il primo stint su gomma UltraSoft (che fino ...