F1 LIVE | Gara GP Ungheria in DIRETTA | Vettel limita i danni e chiude secondo

F1 LIVE - Gara GP Ungheria in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale , minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

F1 Gp Ungheria - la diretta della gara. Il LIVE : Prima fila Mercedes, pole di Hamilton,, poi Raikkonen e Vettel. Le Rosse con il lutto in ricordo di Marchionne Segui il Gp di Ungheria in diretta

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : a che ora inizia la gara e come vederla in tv gratis e in chiaro : Oggi domenica 29 luglio si corre il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1 e ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Si preannuncia grande spettacolo all’Hungaroring dove splenderà un sole cocente e dove si registreranno temperature cocenti a differenza di quanto visto in qualifica dopo un temporale ha rimescolato le carte in tavola e ha complicato i piani della Ferrari. Le Rosse erano le grandi favorite della vigilia ...