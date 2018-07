F1 – Katinka Hosszu in pista all’Hungaroring | anche la modella Barbara Palvin con la

sportfair

(Di domenica 29 luglio 2018)inall’Hungaroring per un’esperienza unica prima del Gp d’Ungheria Tutto pronto all’Hungaroring per un nuovo appuntamento con la stagione 2018 di F1, l’ultimo prima della pausa estiva. Ieri le qualifiche hanno decretato Lewis Hamilton poleman del Gp d’Ungheria, seguito in griglia dal compagno di squadra Valtteri Bottas e dalle Ferrari di Raikkonen e Bottas. Non mancano gli eventi di contorno: questa mattina infatti forti emozioni per la campionessa di nuoto ungherese. La nuotatrice ha vissuto un’esperienza unica inin delle biposto. Come leila bellissima.L'articolo F1 –inall’Hungaroring:lacon la campionessa di nuoto GALLERY SPORTFAIR.