F1 – Hamilton da applausi all’Hungaroring | le Ferrari in vacanza con un prezioso doppio

(Di domenica 29 luglio 2018) Lewistrionfa all’Hungaroring:sul podio al Gp d’Ungheria, Bottas rovinato da due clamorosi contatti sul finale Un Gp d’Ungheria entusiasmante, oggi, tra sorpassi, contatti e clamorose sorprese. All’Hungaroring il primo colpo di scena arriva in casa Red Bull, col ritiro di Max Verstappen al sesto giro a causa di un improvviso calo di potenza. Successivamente è stato Kimi Raikkonen, superato alla partenza dal suo compagno di squadra Sebastian Vettel, a riscontrare un fastidioso problema: niente drink per il finlandese, che ha dovuto gareggiare per circa 90 minuti, con oltre 30 gradi di temperatura, senza poter bere. Lewisha comandato la gara dall’inizio alla fine, esclusi alcuni giri in cui è stato Sebastian Vettel il leader della corsa, poichè rimasto in pista mentre i rivali si sono fermati per il pit-stop. Appena il ...