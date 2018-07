F1 – Hamilton | che affondo alla Ferrari | Lewis provoca il team di Maranello

DIRETTA FORMULA 1 - LIVE QUALIFICHE F1/ Pole Hamilton! Vettel quarto - crollo Red Bull (Gp Ungheria 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 QUALIFICHE e FP3 LIVE Gp Ungheria 2018 Hungaroring: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista magiara fuori Budapest (oggi sabato 28 luglio).(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 21:09:00 GMT)

F1 - la gioia di Hamilton e l’amarezza in casa Ferrari : le immagini più belle delle qualifiche del Gp di Budapest [GALLERY] : Tante le emozioni delle qualifiche del Gp d’Ungheria, dalla delusione in casa Ferrari alla gioia della Mercedes per un uno-due sorprendente Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp d’Ungheria. Sulla pista bagnata dell’Hungaroring l’inglese della Mercedes ha girato in 1’35″658 precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (1’35″918). Seconda fila per le Ferrari ...

Lewis Hamilton Re della pioggia anche in Ungheria : Il britannico della Mercedes è inarrestabile e punta a confermarsi campione del mondo. Lewis Hamilton è un mago della pioggia.

Diretta Formula 1 - live qualifiche F1/ Pole Hamilton! Vettel delude - ma carica la Ferrari (Gp Ungheria 2018) : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Ungheria 2018 Hungaroring: la cronaca e i tempi delle due sessioni sulla storica pista magiara fuori Budapest (oggi sabato 28 luglio).(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:28:00 GMT)

Formula 1 - qualifiche GP d'Ungheria 2018 : pole di Hamilton sotto la pioggia - seconda fila Raikkonen-Vettel : Di seguito tempi e cronaca LIVE 16:36 28 lug Il meglio del sabato: - La griglia di partenza - La guida del pilota - Vettel, vola un pezzo di metallo - Guai per la Force India 16:10 28 lug # Driver ...

F1 - Hamilton benedice la pioggia : “sapevamo che sull’asciutto non avremmo avuto scampo - poi…” : Il campione del mondo in carica analizza la pole position conquistata a Budapest, sottolineando come sull’asciutto non ci sarebbe stata storia Sesta pole position in Ungheria per Lewis Hamilton, il britannico sfrutta la pioggia caduta copiosa sull’Hungaroring e ribalta le Ferrari. Un risultato inatteso per il campione del mondo in carica, consapevole di poter fare affidamento solo sulle avverse condizioni meteo per sorprendere ...

Formula 1 - qualifiche GP d'Ungheria 2018 : pole di Hamilton - seconda fila con Raikkonen e Vettel : Di seguito tempi e cronaca LIVE 16:10 28 lug # Driver Time 1 Hamilton 1:35.658 2 BOTTAS 1:35.918 3 Raikkonen 1:36.186 4 Vettel 1:36.210 5 SAINZ 1:36.743 6 GASLY 1:37.591 7 VERSTAPPEN 1:38.032 8 ...

F1 – L’entusiasmo di Hamilton - la pole sfumata di Bottas e gli spruzzi per Raikkonen : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche all’Hungaroring : Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen raccontano le loro prime sensazioni dopo le qualifiche del Gp d’Ungheria Ferrari bagnata, Ferrari sfortunata: in Ungheria la pioggia ha messo i bastoni tra le ruote a Vettel e Raikkonen, agevolando i piloti Mercedes. E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp d’Ungheria: il britannico della Mercedes ha chiuso le qualifiche all’Hungaroring al primo posto, lasciandosi alle ...

F1 - Qualifiche GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton vero mago della pioggia - prima fila Mercedes. Vettel allergico all’acqua : Lewis Hamilton (Mercedes) centra sotto la pioggia una incredibile pole position del Gran Premio di Ungheria 2018 di Formula Uno. Una qualifica disputata in condizioni meteo davvero avverse, con inizio su asfalto umido, quindi un vero e proprio nubifragio nel corso della Q2 ha rimescolato tutte le carte in tavola. La Q3, su pista allagata, ha visto l’inglese piazzare il giro veloce proprio in extremis, davanti al compagno Valtteri Bottas, ...

Motoscafo Hamilton a Budapest - prima fila tutta Mercedes sotto la pioggia : che delusione Vettel : Il pilota della Mercedes centra la pole position a Budapest, precedendo il compagno di squadra Bottas. Terzo tempo per Raikkonen, solo quarto Vettel La pioggia sorride alla Mercedes, dopo Hockenheim il pilota britannico la sfrutta anche a Budapest prendendosi una fantastica pole position. Un giro perfetto che non lascia scampo ai rivali, precedendo proprio sul filo di lana il compagno di squadra Valtteri Bottas. Il team di Brackley sfrutta ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Sebastian Vettel vola anche nella FP3 davanti a Bottas e Raikkonen - Hamilton e Red Bull in difficoltà : Sebastian Vettel è risultato il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018. Sul tracciato dell’Hungaroring, con temperature di poco sotto i 30°, ed oltre il 50° per quanto riguarda l’asfalto, il tedesco ha chiuso il turno con il tempo di 1:16.170, distanziando Valtteri Bottas (Mercedes) di 59 millesimi. Il finlandese è sembrato l’unico reale avversario del ferrarista in ...

F1 – Hamilton - la pressione e le critiche ai commentatori inglesi : “ecco il perchè del mio tweet” : Le sensazioni di Lewis Hamilton alla vigilia del Gp d’Ungheria: il britannico della Mercedes carico e motivato dopo la vittoria di Hockenheim Reduce dall’incredibile vittoria di Hockenheim, Lewis Hamilton arriva all’Hungaroring sicuramente sicuro di sè e con sensazioni positive. Il leader della classifica piloti conosce bene le proprie qualità e non teme nessun avversario seppur consapevole della competitività dei suoi ...

F1 - Hamilton : 'Eguagliare i sette titoli di Schumacher? Numero inimmaginabile - ma ci proverò' : 'Penso che sia impossibile dire dove sarò o come mi sentirò tra due anni ' ha proseguito il quattro volte campione del mondo. 'Quello che posso dirti è che mi sento ancora molto bene: non mi ...

F1 - Hamilton e i fischi di Hockenheim : “non li ho sentiti - mi sono concentrato sulle bandiere britanniche” : Il pilota britannico ha parlato del week-end di Hockenheim, sottolineando di non aver sentito i fischi ricevuti dai tifosi tedeschi Il Gp di Germania ha restituito il sorriso a Lewis Hamilton, riuscito a vincere una gara pazza partendo dal quattordicesimo posto. Un successo a casa del rivale Vettel, andato a muro e costretto a cedere anche la leadership della classifica generale. Photo4/LaPresse Una situazione che ha spinto i tifosi ...