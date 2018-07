F1 – Hamilton allunga con la vittoria in Ungheria | la classifica piloti aggiornata

sportfair

: Pubblicato il: 29/07/2018 17:01 Lewis Hamilton trionfa nel Gp d'Ungheria, 12esima prova del mondiale di F1 e allung… - italianaradio1 : Pubblicato il: 29/07/2018 17:01 Lewis Hamilton trionfa nel Gp d'Ungheria, 12esima prova del mondiale di F1 e allung… - Murodellosport : Lewis #Hamilton allunga in vetta al #Mondiale di @F1 prima della pausa. Vince l'#HungarianGP davanti alle #Ferrari… - MarianoFroldi : RT @uzapelloni: Hamilton allunga, ma la Ferrari ha la miglior auto -

(Di domenica 29 luglio 2018) Lewis: la nuovadopo il Gp d’Preziosadi Lewis, oggi al Gp d’: dopo la pole position conquistata nella qualifiche di ieri, il britannico della Mercedes è riuscito a dominare la gara, cedendo la prima posizione a Vettel solo per pochi giri dopo essersi fermato ai box per il pit stop. Prezioso doppio podio Ferrari, oggi all’Hungaroring, con Vettel e Raikkonen. Lewisadesso va in vacanza con un vantaggio importante in. Ecco la nuova213 Vettel 189 Raikkonen 146 Bottas 132 Ricciardo 118 Verstappen 105 Hulkenberg 52 Alonso 45 Sainz 30 Perez 30 Ocon 29 Gasly 26 Grosjean 21 Leclerc 13 Vandoorne 8 Ericsson 5 Stroll 4 Hartley 2 Sirotkin 0L'articolo F1 –con lain: lasembra essere ...