F1 | GP Ungheria 2018 | Lewis Hamilton | ora è fuga vera nel Mondiale Per la Ferrari si fa

VIDO F1 - highlights GP Ungheria 2018 : dominio Hamilton - Vettel secondo dopo il contatto con Bottas : Il GP di Ungheria 2018 Ci ha regalato grandi emozioni in un pomeriggio davvero torrido. La gara dell’Hungaroring è stata vinta meritatamente da Lewis Hamilton che ha trionfato scattando dalla pole position. Tutto facile per il Campione del Mondo che si è imposto con autorevolezza senza faticare. Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della seconda posizione dopo un bel sorpasso nel finale su Valtteri Bottas, poi quinto alle spalle anche ...

F1 Gp Ungheria 2018 - le pagelle di Leo Turrini : Lewis Hamilton su Mercedes ha dominato vinto il Gran Premio d'Ungheria 2018 di Formula Uno sul circuito dell'Hungaroring precedendo Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, entrambi su Ferrari. Il ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Ferrari - gli errori si pagano. Pit stop troppo lento - sfumata la chance di vittoria per Vettel : Due Ferrari sul podio in Ungheria, ma nessuna delle due sul gradino più alto. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno fatto praticamente da cornice nelle foto di rito a Lewis Hamilton, vincitore a Budapest ed ora in fuga in classifica, dove ha allungato a +24. Tanto lo ha fatto la qualifica di ieri, dove la pioggia è stata quanto mai provvidenziale per il pilota britannico, che si è confermato una volta di più il più veloce sull’acqua. ...

Daniel Ricciardo - GP Ungheria 2018 : “Bottas è sempre molle come un gelato - oggi no” : Daniel Ricciardo è stato sicuramente uno dei protagonisti della gara del GP d’Ungheria che è riuscito a concludere in quarta posizione dopo una grande rimonta che è iniziata dalla 14esima posizione in griglia ed è culminata con il sorpasso ai danni di Valtteri Bottas all’ultimo giro. Il pilota australiano della Red Bull ha ingaggiato una dura lotta con il finlandese qualche giro prima del sorpasso definitivo, in cui i due sono andati ...

LIVE F1 - GP Ungheria 2018 in DIRETTA : vince Hamilton - due Ferrari sul podio : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

Lewis Hamilton - GP Ungheria 2018 : “Giornata bellissima - sono punti bonus. Contento per le ultime vittorie” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è letteralmente scatenato all’Hungaroring, ha dominato la gara dall’inizio alla fine con una prestazione eccezionale: il britannico ha sfruttato al meglio la pole position conquistata ieri sulla pioggia e oggi sull’asciutto ha controllato la situazione visto che la Ferrari non è riuscita mai ad attaccarlo. Il Campione ...

F1 - Pagelle GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton inesorabile - Ferrari inespressa - Gasly si supera - disastrose Force India e Williams : Il Gran Premio di Ungheria ci consegna un Lewis Hamilton quanto mai in forma dopo una doppietta Germania-Hungaroring che lo lancia verso il quinto titolo iridato della sua carriera. La Ferrari si mangia le mani per le qualifiche di ieri, mentre la Red Bull paga ancora i guai tecnici con Max Verstappen. Ottimo Pierre Gasly, male Force India e Williams. Di colpi di scena ce ne sono stati pochi, ma andiamo comunque a consegnare le Pagelle della ...

F1 - RISULTATI GP Ungheria 2018 : VINCE HAMILTON DAVANTI A VETTEL E KIMI : F1, RISULTATI GP UNGHERIA 2018 : VINCE Lewis HAMILTON DAVANTI a VETTEL e Raikkonen. Gara dai mille volti con la Ferrari più veloce ma la Mercedes più brava nell’interpretare la migliore strategia. Bottas nel finale fa scintille prima contro VETTEL e poi contro Ricciardo ma stavolta, fortunatamente, è lui ad avere la peggio in entrambi i casi. Da segnalare come in nessuno dei due casi, piuttosto eclatanti, la direzione gara si sia ...

Kimi Raikkonen - GP Ungheria 2018 : “Terzo posto non ideale. La velocità era ottima” : Kimi Raikkonen non è soddisfatto del podio nel GP d’Ungheria. “Oggi abbiamo un buon risultato, il migliore visto l’andamento della gara ma non l’ideale“. Il finlandese ha perso posizioni già al via. “In partenza ho dovuto essere cauto e alzare il piede. Poi dopo la sosta non avevo la possibilità di superare Bottas e l’unica opzione era fermarsi e poi riprovarci“. Bilancio amaro, dunque, per il ...

Sebastian Vettel - GP Ungheria 2018 : “Oggi eravamo all’altezza di Hamilton. Contatto con Bottas? Ero già davanti” : Sebastian Vettel si è classificato secondo nel GP d’Ungheria. Il tedesco ha commentato la gara prima di salire sul podio non nascondendo un pizzico di delusione: “Oggi ero fuori posizione, perché eravamo all’altezza di Lewis sul passo. Abbiamo provato la sorpresa partendo con le Soft. Ci ho provato, non è stato facile scegliere quando rientrare ma è andata bene, siamo comunque riusciti a guadagnare posizioni“. Nella ...

F1 - GP Ungheria 2018 : Lewis Hamilton vince in carrozza. 2 Ferrari sul podio - 2° Vettel dopo un gran sorpasso su Bottas : Lewis Hamilton (Mercedes) ringrazia la pioggia di ieri in qualifica e domina il gran Premio di Ungheria di Formula Uno 2018 partendo al comando e gestendo la gara senza patemi. L’inglese fa il bis dopo la vittoria di Hockenheim e va in vacanza con un ampio margine su Sebastian Vettel (Ferrari) che, dopo una gara solida chiude al secondo posto a 17.1 secondi. Il quattro volte campione del mondo si gioca il tutto per tutto con un bel ...

F1 - Test Ungheria 2018 : programma - orari e tv. Il 31 luglio si torna a girare a Budapest : Il Gran Premio di Ungheria 2018 di Formula Uno sancisce l’avvio ufficiale delle vacanze estive per piloti e team, che si ritroveranno a Spa a fine agosto per il Gran Premio del Belgio. Prima, però, è ancora tempo di Test per la F1. Sul tracciato di Budapest, infatti, sono previste due intense giornate di lavoro, l’ultimo sforzo per i protagonisti prima del “rompete le righe” vero e proprio. L’Hungaroring, come la ...

Diretta live Formula 1 Gp Ungheria 2018/ F1 gara : Vettel e Raikkonen all'attacco! (streaming video SKY) : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Ungheria 2018 Hungaroring: ordine d'arrivo, vincitore e podio della dodicesima gara della stagione (oggi domenica 29 luglio).(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:31:00 GMT)

Ordine d’arrivo F1 - GP Ungheria 2018 : risultato e classifica della gara : Non sono mancate le emozioni nel GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Sul circuito dell’Hungaroring è andato in scena un grande spettacolo come ci si aspettava alla vigilia: la lotta tra Ferrari e Mercedes è entrata nel vivo, il testa a testa tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel ha tenuto banco con Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen protagonisti sul tracciato magiaro. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP di ...