F1 | GP Belgio 2018 | programma | orari e tv Si ricomincia a Spa dopo la pausa estiva

: #Facebook censura nudi di #Rubens, il Belgio protesta - Agenzia_Ansa : #Facebook censura nudi di #Rubens, il Belgio protesta - SkyTG24 : Facebook 'censura' i nudi di Rubens, protestano i musei del Belgio - HuffPostItalia : Stop alla spiaggia nudista in Belgio: 'L'attività sessuale potrebbe spaventare la fauna selvatica' -

(Di domenica 29 luglio 2018) Archiviato il GP d’Ungheria la F1 si gode il meritato riposo. Il Circus va in vacanza per poi ritornare ina fine agosto. È stata una prima parte di stagione entusiasmante, con Ferrari e Mercedes che hanno duellato fianco a fianco su tutte le piste. Una lotta equilibrata, dove i valori sono stati ribaltati e smentiti garagara e in cui non sono mancati i colpi di scena, tra sorpassi al limite, errori e ritiri pesanti. Tutto questo riprenderà, come detto, a Spa, per una seconda parte di stagione come sempre decisiva. Lo scorso anno, infatti, la Ferrari gettò al vento le sue chance di titolo propriol’estate, errore che a Maranello non vogliono ripetere. Il GP delcomincerà venerdì 24 agosto con le prove libere, proseguirà il sabato con le qualifiche e terminerà la domenica con la gara. Tutto il weekend sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky ...