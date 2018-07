F1 – Disastro Red Bull | Verstappen costretto al ritiro al Gp d’Ungheria

sportfair

(Di domenica 29 luglio 2018) Periodo nero in casa Red: Maxaldopo pochi giri dal via del Gp d’Ungheria Inizia con una brutta batosta, il Gp d’Ungheria, per il Team Red: Maxè statoa ritirarsi dopo soli 6 giri dal via della gara ungherese. Improvviso calo di potenza per l’olandese della Red, che ha dovuto quindi accostare e portare la sua monoposto fuori pista, per tornare amaramente ai box. Periodo nero per la Red.L'articolo F1 –Redalal Gp d’Ungheria SPORTFAIR.