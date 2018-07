F1 – Contatto Bottas-Ricciardo | i commissari hanno deciso | penalizzato il finlandese

sportfair

(Di domenica 29 luglio 2018) Sanzione per Valtteri: ildella Mercedesper ilDanielal Gp d’Ungheria Valtteriè stato protagonista di due contatti sul finale della gara di oggi, all’Hungaroring. Ildella Mercedes ha in un primo momento toccato Sebastian Vettel, perdendo due importanti posizioni e dicendo addio alla doppietta Mercedes, per poi urtare anche la monoposto di Daniel. Nessuna conseguenza per, per quanto riguarda ilcon Vettel, mentre idi garadiversamente riguardo iltra ile Daniel. Dopo aver visionato il video dell’incidente, davanti ae i rappresentanti dei due team, idi infliggere una penalità di 10 secondi a, che però non influisce sul risultato finale del, che rimane ...