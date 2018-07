F1 | Alonso baciato dalla fortuna | “la pioggia ci ha portato a ridosso della top ten I

sportfair

(Di domenica 29 luglio 2018) Il pilotaMcLaren ha commentato l’undicesimo posto ottenuto in griglia, ammettendo di essere stato favoritoLadi Budapest non ha aiutato solo la Mercedes, anche la McLaren ha potuto beneficiare dello scroscio d’acqua che ha condizionato le qualifiche del Gp d’Ungheria. Photo4 / LaPresse Fernandoinfatti è riuscito a strappare l’undicesimo posto in griglia, sfruttando le avverse condizioni atmosferiche: “è stato abbastanza divertente – abbiamo avuto un po’ digrazie alla, perché eravamo molto indietro nelle libere. Anche se questa mattina abbiamo cambiato alcune cose sulla macchina, con l’asciutto passare il Q1 sarebbe stato difficile. Quindi, per merito, abbiamo scalato alcune posizioni e siamo arrivati ​​vicino alla top ten. Sono contento così. I team radio? Hanno ...