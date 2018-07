ilfattoquotidiano

Eva Kant compie 55 anni, un volume speciale di Diabolik per festeggiare la ladra dagli occhi verdi: "Prima di lei s… Eva Kant, disegnata dal grande Tanino Liberatore, per la Fiera del Fumetto di Lugano DIABOLIK E EVA KANT, 55 ANNI INSIEME: OMAGGIATI DA UN VOLUME MONDADORI/ASTORINA

(Di domenica 29 luglio 2018) La sua figura agile e biondissima è ispirata a quella di Grace Kelly e Kim Novak. Il cognome invece è quello del filosofo Immanuel, di cui Angela Giussani era una fine conoscitrice. Eva55(di vita editoriale, s’intende). Per, la casa editrice Astorina e Mondadori Oscar INK le dedicano un: Evaentra in scena, 184 pagine che ripercorrono il primo incontro tra lacon gli occhi verdi e il Re del Terrore. Colpo di fulmine destinato a durare per centinaia e centinaia di tavole illustrate. “Hanno ancora un rapporto invidiabile, e lo dico da uomo sposato!” Scherza Mario Gomboli, editore, direttore responsabile e curatore dei soggetti di. Al fattoquotidiano.it spiega: “Funziona perché è un rapporto perfettamente alla pari. Con qualche incrinatura, certo, ma alla pari”. Il numero che sta per uscire (in libreria e fumetterie) ha una ...