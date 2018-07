Europei under 19 | azzurri Ko in finale

Europei under 19 - Italia-Portogallo 3-4 : Kean e Scamacca non bastano - titolo ai lusitani : SEINAJOKI - L'Europeo Under 19 resta stregato per gli azzurrini che, dopo le sconfitte in finale nel 2008 e nel 2016, s'arrendono all'ultimo atto dopo i tempi supplementari, 3-4, anche al Portogallo a ...

Italia ko - Portogallo vince Europei under 19 : Il Portogallo ha vinto gli Europei under 19 battendo l'Italia 4-3 ai tempi supplementari, a Seinajoki, in Finlandia. Gli azzurrini hanno comunque fatto vedere una grande Italia, bella, generosa, che ...

Europei under 19 - è una beffa per l’Italia : Portogallo campione ma Azzurrini a testa altissima : Europei Under 19 – Sono lacrime per l’Italia Under agli Europei, gli Azzurrini hanno assaporato la possibilità di vincere in finale, poi il Portogallo ha avuto la meglio. Partita spettacolare e ricca di colpi di scena, sembra fatta per il Portogallo dopo il doppio vantaggio firmato Jota, Trincao, nelle ripresa reazione pazzesca dell’Italia che trova il pareggio con la doppietta di Kean, si va ai supplementari. Poirtogallo ...

Calcio - Europei under 19 : Italia sconfitta in una finale dalle emozioni forti - il Portogallo vince 3-4 ed è campione : L’Italia perde ai tempi supplementari un’incredibile finale degli Europei Under 19. Il Portogallo vince per 3-4, con doppietta di Joao Filipe e reti di Trincao e Pedro Correia, mentre per l’Italia non basta la doppietta (in due minuti) di Kean e la rete di Scamacca. Per il Portogallo è il primo titolo a livello Under 19, mentre gli azzurrini perdono la seconda finale europea consecutiva. L’incontro si è giocato sotto le ...

Italia-Portogallo LIVE : la finale degli Europei under 19 : ... Scamacca, Pinamonti PORTOGALLO , 4-3-3,: Diogo Costa; Ruben Vinagre, Correia, Carmo, Thierry Correia; Quina, Florentino, Miguel Luis; João Filipe, Correia, Francisco Trincão LA CRONACA ...

Mountain bike - Europei Junior e Under 23 2018 : Marika Tovo e Simone Avondetto conquistano l’argento! : L’Italia conquista due splendide medaglie d’argento agli Europei Junior e Under 23 di Graz (Austria). Dopo l’oro nella prova a squadre, oggi salgono sul secondo gradino del podio Simone Avondetto tra gli Juniores e Marika Tovo tra le Under 23. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dalla grande prestazione delle azzurre nella prova Under 23. Marika Tovo è stata la più brillante delle nostre portacolori con una gara che conferma ...

LIVE Italia-Portogallo - Finale Europei Under19 in DIRETTA : azzurri per spezzare un digiuno di 15 anni : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, finalissima degli Europei Under 19 2018 di calcio che si stanno disputando in Finlandia. Gli azzurrini vogliono coronare un percorso straordinario in cui hanno sconfitto le nazionali più forti del continente mostrando grandi capacità di abnegazione e spirito di sacrificio, oltre alle spiccate qualità individuali di alcuni elementi come Alessandro Plizzari, Davide Bettella, ...

Beach Volley : Europei under 22 - Traballi-Puccinelli chiudono al quarto posto : JURMALA, LETTONIA, - La coppia azzurra Puccinelli-Traballi chiude il Campionato Europeo Under 22 di Jurmala al quarto posto. Le nostre ragazze nella finale per il podio hanno ceduto 2-1 , 16-21, 21-15,...

Dove vedere Italia-Portogallo - la finale degli Europei Under-19 - in tv o in streaming : La partita inizia ale 18.30 e si potrà vedere in chiaro: le istruzioni per seguirla in tv o in streaming The post Dove vedere Italia-Portogallo, la finale degli Europei Under-19, in tv o in streaming appeared first on Il Post.

Beach Volley : Europei under 22 - Traballi-Puccinelli cadono in semifinale : JURMALA , LETTONIA, - Nell' Europeo di Beach Volley Under 22 , in corso di svolgimento a Jurmala, le azzurrine Puccinelli-Traballi sono state superate in semifinale dalla forte coppia russia ...

Beach volley - Europei under 22 Jurmala. Russe troppo forti : Traballi/Puccinelli giocheranno per il bronzo : Si ferma in semifinale la fantastica corsa di Gaia Traballi nel Campionato Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia. La coppia azzurra si inchina di fronte allo strapotere delle Russe Makroguzova/Kholomina, coppia che ormai è lanciatissima anche a livello assoluto avendo già ottenuto un successo nel World Tour e due noni posti nei Major Series di questa stagione. Le Russe si sono imposte in due set ma Puccinelli e Traballi hanno tenuto testa alla ...

Italia-Portogallo in tv - Finale Europei Under19 : a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming? : Oggi domenica 29 luglio si gioca Italia-Portogallo, Finale degli Europei U19 di calcio. A Seinajoki (Finlandia) gli azzurri affronteranno i temibili lusitani in un atto conclusivo che si preannuncia davvero scoppiettante, intenso ed emozionante, aperto a ogni risultato. Non c’è il grande favorito della vigilia anche se la nostra Nazionale ha già sconfitto i rossoverdi nel girone eliminatorio con una prestazione di assoluto spessore ...

LIVE Finale Europei Under19 - Italia-Portogallo in DIRETTA : a che ora comincia e come vederla in tv gratis e in chiaro : L’Italia si giocherà il titolo degli Europei di calcio Under 19 in Finale contro il Portogallo. All’OmaSP Stadion di Seinajoki, in Finlandia, gli azzurrini proveranno a vincere quel titolo che manca dal 2003, quando curiosamente trionfarono proprio contro i lusitani. Da allora per l’Italia sono arrivate due finali: nel 2008 con la Germania e nel 2016 con la Francia, entrambe perse. Gli azzurrini del CT Paolo Nicolato sono ad un ...

Calcio - Italia-Portogallo - Finale Europei under 19 : orario d’inizio e come vederla in tv : Siamo al giorno della Finale dei Campionati Europei Under 19. L’Italia la gioca per la seconda volta nelle ultime tre edizioni; se nel 2016 l’avversaria era stata la Francia di un Kylian Mbappé che già mandava segnali importanti, questa volta gli azzurrini si troveranno di fronte il Portogallo. Si tratta di una sfida non inedita, perché le due nazionali si sono già affrontate nel primo girone. In quell’occasione ha vinto ...