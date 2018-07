Europei U19 – Finale thriller | l’Italia ci mette il cuore e rimonta 3 gol ma il

Europei U19 - Italia per l’impresa! Finale contro il Portogallo - gli azzurri a un passo dal sogno : Kean e compagni per il trono : Ad un passo dal sogno, ad una sola vittoria dal tingere d’azzurro il cielo di Seinajoki, ridente cittadina in Finlandia dove oggi andrà in scena la Finale degli Europei U19 di calcio. L’Italia sfiderà il Portogallo in un atto conclusivo che si preannuncia scoppiettante e avvincente, una partita che mette in palio il titolo continentale di categoria: le due squadre cercano la gloria in quella che è la rivincita della Finale 2003 vinta ...