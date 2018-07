Europa Kaputt

huffingtonpost

(Di domenica 29 luglio 2018) Se c'è un comune denominatore all'Unione di oggi è la sorda insoddisfazione, la rabbia, il senso di impotenza che milioni di europei provano di fronte agli effetti della globalizzazione. Vittima di egoismi e nazionalismi di ogni genere, l'Ue è un puzzle impazzito. È il momento di capire perché accade tutto questo, partendo da una mappatura della situazione economica, paese per paese, che anticipa sempre le mutazioni sociali.Ancora nel 2018 il 22% degli italiani vuole tornare alla lira. Non si tratta di matti visionari. Il nodo cruciale è semplice: l'Italia emette debito in una moneta che non controlla. E il cambio dell'euro non ha aiutato. Se alcuni beni hanno fatto registrare negli ultimi sedici anni riduzioni e altri sono rimasti stabili, molti generi di largo consumo, sempre presenti nel paniere delle famiglie, sono diventati molto più ...