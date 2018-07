Equitazione | FEI Nations Cup 2018 | l’Irlanda beffa i britannici a Hickstead | l’Italia è

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Italia a caccia di punti a Hickstead per sbloccare l’impasse. Azzurri senza De Luca e Zorzi : Italia a caccia di punti e di fiducia nella settima e penultima tappa della seconda divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli. Gli Azzurri finora non sono riusciti a brillare in una competizione che un anno fa li vide sfiorare la vittoria ed oggi non sembra rappresentare più una priorità per i rappresentanti del Bel Paese. L’avvio stentato, d’altra parte, ha praticamente precluso le chance di puntare alla ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Olanda show a Falsterbo in un jump-off da sballo! Italia splendida quarta : L’Olanda trionfa a Falsterbo, in Svezia, nella sesta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018. Una prova di forza messa in mostra dalla pattuglia olandese che, priva del numero 1 al mondo Harrie Smolders, è riuscita ugualmente a prevalere al termine di uno strepitoso jump-off, che ha visto protagoniste ben quattro squadre, tutte a pari merito con 4 penalità al termine dei due round. Tra queste c’era anche ...

Equitazione - a San Rossore gli i campionati europei FEI di endurance young riders e junior : l'Italia a caccia di medaglie : 55 i binomi al via della gara individuale, in rappresentanza di ben 18 nazioni: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : l’Italia in cerca di riscatto a Falsterbo - ultime chance per ambire alla finale : Ora o mai più. L’Italia va a caccia del riscatto a Falsterbo, in Svezia, in occasione della sesta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli, che finora non ha arriso ai colori azzurri. Il team italiano è consapevole di dover rimontare dall’ultima posizione in cui si trova adesso, ma intanto ha già esaurito le tappe escluse dal suo programma e si appresta al rush finale per cercare di agganciare ...

Equitazione - FEI Nations Cup Completo 2018 : Italia terza a Strzegom! Trionfa la Francia davanti alla Germania : Un’Italia solida e concreta conquista il podio a Strzegom (Polonia), nella terza tappa della FEI Nations Cup 2018 di Completo, al termine di tre giorni intensi in cui ha retto nelle prime due prove e si è esaltata nel rush finale. Il team azzurro, agli ordini del capo equipe e selezionatore Katerine Lucheschi (tecnico Stefano Brecciaroli), era composto da Simone Sordi su Amacuzzi, Sara Breschi su Midollino e Marco Biasia su Tresor de la ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Belgio impeccabile a Rotterdam! Trionfo senza penalità davanti alla Germania : Belgio straripante a Rotterdam, in Olanda, dove si è svolta la quinta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli. La compagine belga ha letteralmente annichilito gli avversari, chiudendo le due manche con 0 penalità e lasciandosi alle spalle la Germania, a cui non è bastata una grande prestazione per ergersi sul gradino più alto del podio. Nicola Philippaerts con H&M Chilli Willi e Jos Verlooy con Igor ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : il Belgio domina a Sopot - Francia e USA sul podio. Italia soltanto settima : Il Belgio fa la voce grossa a Sopot, in Polonia, e si aggiudica la quarta tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018, ponendo una seria ipoteca anche sulla qualificazione alla finale di Barcellona. Ma a patire per ora è l’Italia, che non va oltre il settimo posto e pregiudica almeno in parte le chance di accedere all’ultimo atto della competizione. Il Belgio è riuscito a chiudere la sua prova con 13 penalità ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : l’Italia a Sopot per confermare l’exploit del Piazza di Siena - Francia e Belgio pronti a mordere : Le emozioni del Piazza di Siena 2018 sono ancora vive nel cuore degli appassionati italiani di salto ostacoli. Ma intanto l’Italia guarda già avanti, con la consapevolezza di non potersi permettere passi falsi. Nel prossimo weekend a Sopot, in Polonia, andrà in scena la quarta tappa della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli e l’Italia, assente nelle due precedenti gare della competizione, ha bisogno di recuperare punti per rendere ...

Equitazione - FEI Nations Cup : Francia perfetta a San Gallo! Beffata la Svizzera - sul podio anche il Belgio : La Francia coglie di sorpresa la Svizzera e trionfa a San Gallo, nella terza tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018. Il team transalpino, senza i totem Kevin Staut, Simon Delestre e Roger-Yeves Bost, è riuscito ad esprimersi decisamente meglio rispetto alle ultime uscite e ha portato a casa la vittoria, collezionando 0 penalità totali, con sei percorsi netti all’attivo. Spettacolari sono state le prestazioni di ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Lorenzo De Luca a caccia dell’exploit a St. Tropez. FEI Nations Cup senza l’Italia a San Gallo : Un autentico parterre de rois si appresta a scendere in pista in occasione della sesta tappa del Longines Global Champions Tour 2018, che andrà in scena tra giovedì 31 maggio e sabato 2 giugno a St. Tropez (Francia). I britannici Scott Brash e Ben Maher proveranno a difendere le prime due posizioni in classifica generale dai tentativi di rimonta dell’australiana Edwina Tops- Alexander, del tedesco Daniel Deusser e soprattutto ...

Equitazione - FEI Nations Cup Completo 2018 : Germania padrona a Houghton Hall - USA e Irlanda sul podio : Germania in trionfo ad Houghton Hall, in Inghilterra, nella seconda tappa della FEI Nations Cup 2018 di Completo. La compagine teutonica ha fatto segnare il miglior punteggio nel computo complessivo delle tre prove di dressage, cross country e salto ostacoli, chiudendo con 99,8 punti negativi e staccando nettamente i principali rivali per la vittoria, gli USA, che si sono piazzati al secondo posto con 109,1 punti negativi. Spettacolare anche la ...