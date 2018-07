Enel | l' Energy Tour fa tappa a Pescara

Enel : acquista energy service company Yousave : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – Enel X, l’Unità del gruppo Enel dedicata a sviluppare prodotti innovativi e soluzioni digitali centrati sui bisogni dei consumatori, ha raggiunto l’intesa per l’acquisizione del principale ramo d’azienda di Yousave, società italiana attiva nel campo dei servizi di efficienza energetica. L’operazione, si legge in una nota, si contraddistingue per la forte sinergia tra i modelli ...