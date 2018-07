Ena | Cgil | Cisl e Uil ' Giù le mani dai Centri Anziani'

Quota 100 - Ghiselli (Cgil) : 'Il ricalcolo degli assegni e i vincoli sono pEnalizzanti' : Per la previdenza italiana sono giorni molto importanti perché si sta delineando la riforma delle pensioni che hanno in cantiere Lega e Movimento 5 Stelle. Sembra prendere corpo l’ipotesi che Quota 100 venga inserita in un pacchetto pensioni nella prossima Legge di Bilancio, per lanciare la novità già ad inizio 2019. Quota 41, invece ,sarebbe lanciata a 2019 inoltrato, non essendo possibile di colpo cambiare radicalmente tutto avviando le due ...

Aborto : da Cgil presidi in tutto il Veneto per la piEna applicazione legge 194 : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Partecipatissimi, nonostante la pioggia battente, i presidi in tutti i territori del Veneto cui hanno dato vita le donne della Cgil oggi, in occasione del quarantesimo anniversario dalla approvazione della legge 194 sull’interruzione di gravidanza. "Una legge che non è