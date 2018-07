Empoli : il tumore la devasta - ma riesce a sposarsi nel letto d'ospedale prima di morire : Come ben sappiamo, purtroppo, certe tipologie di tumore non lasciano scampo e ci sono vite, anche giovani, che vengono stroncate da questo brutto male. Anche nel caso di Chiara, infatti, non c'è stato nulla da fare: la donna è deceduta nei giorni scorsi devasta ta dal tumore , ma quantomeno lo staff medico dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli , secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Tirreno, è riuscito a permettere che la donna realizzasse il ...

Empoli - malata di tumore si sposa in ospedale il giorno prima di morire : Una grande storia d'amore - Claudia ed Emilio si conoscono nel 2011 grazie alla passione in comune per i videogiochi. La 41enne è già malata di tumore, ma l'amore per il suo fidanzato le dà la grinta ...