Emma Marrone | foto in bikini e duetto con tassista a Roma Video | l' ira di un fan | Parli

Emma Marrone tratta male i fan? La testimonianza : “Adesso basta…” : Emma criticata duramente sui social da un fan deluso Durante la serata di ieri lo sfogo di un fan di Emma Marrone ha fatto in pochi minuti il giro del web, facendo emergere un lato del carattere dell’ex coach di Amici che ancora non conoscevamo. Il ragazzo ha caricato sul suo profilo Instagram una foto molto sfocata insieme a Emma e nella didascalia dell’immagine ha affermato che moltissime volte ha tentato di giustificare il ...

Emma Marrone duetta con il tassista intraprendente - il divertente VIDEO amatoriale : Emma Marrone duetta con un tassista intraprendente, in viaggio verso l’aeroporto la pugliese accetta la proposta del cantante improvvisato “Ragazzi Emma Marrone che mi canta in macchina non ha prezzo, è come MasterCard“, così l’intonato e divertente tassista che ha duettato con Emma Marrone commenta il VIDEO postato sui social. “Il Duca 40”, questo è il nome utente del cantante improvvisato su Instagram, ...

Emma Marrone si mostra in costume da bagno ed elogia le sue 'imperfezioni' : Emma Marrone è in vacanza a Cefalù con un gruppo di amici e sono tante le foto che sta pubblicando sul suo profilo Instagram per documentare questa fuga in Sicilia. Uno scatto in cui la salentina posa a bordo piscina con il lato b in bella mostra è stato lo spunto per dare un'importante lezione di vita a chi la segue sui social network. Ad una ragazza che le faceva i complimenti per la sua bellezza senza filtri, la Brown ha risposto che tutti ...

Emma Marrone su Instagram fa show : duetto in auto con un tassista : ...@real_brown pure i complimenti ti lovvo #tassista #taxi #Roma #cazzeggiando #taxiselfie #cazzeggiandoconilduca40 #cool #ilduca40monza13 #amore #colori #vip #bangavonoddi #duke40 #iloveilduca40 #sport ...

“Imperfetta”. L’estate di Emma Marrone è mozzafiato : lo scatto hot : Emma Marrone si è concessa un tuffo in piscina. L’estate della cantante salentina è iniziata in Sardegna e adesso continua con un bagno in piscina. La foto pubblicata sui social ha fatto impazzire i fan. Seguitissima sui social, la Marrone ha lasciato davvero tutti senza parole con uno scatto in bikini in cui appare più in forma che mai, anche con qualche imperfezione. La prima foto in bikini dell’estate di Emma Marrone è stata ...

Emma Marrone - a febbraio l'Essere qui tour 2019 : i fan chiedono duetto con Vasco Rossi : Emma Marrone è certamente una delle artiste più amate [VIDEO] dal pubblico italiano. Enorme to per la ragazza, sia nei concerti che sui principali social network. L'ex vincitrice e coach della trasmissione Amici di Maria De Filippi continua ad emozionare i fan che, anno dopo anno, non smettono di rla nel suo percorso professionale. Emma Marrone si prepara per l'Essere qui tour 2019 Importanti aggiornamenti relativi ai futuri impegni di Emma ...

Emma Marrone show - il duetto con il tassista romano! Ecco il video che sta facendo il giro del web! (VIDEO) : Riconosciuta all’istante, la cantante Emma Marrone, non si è tirata indietro. Il video sta facendo il giro del web “Canta che te passa” si dice a Roma e qualcuno la prende alla lettera. Duca40 è il tassista canterino di Roma. Amante e grande esperto di musica italiana, riesce a travolgere con la sua energia i clienti, coinvolgendoli in veri e propri show durante il tragitto. Li convince proprio tutti, come si può notare sul ...

Emma Marrone in vacanza al mare ma la cantante non è da sola : Emma Marrone fotografata in spiaggia in compagnia La cantante Emma Marrone è stata fotografata dal settimanale Gente mentre si trovava in vacanza. Emma sfoggia un bikini scuro. La cantante è in grandissima forma e sicuramente supera la prova costume. In spiaggia, l’artista salentina non è però da sola. C’è la compagnia di un amico e […] L'articolo Emma Marrone in vacanza al mare ma la cantante non è da sola proviene da Gossip e ...