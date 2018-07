Emergenza incendi in California | 6 morti tra cui bambini | 38mila evacuati FOTO e VIDEO

Incendi - massima allerta in California : Trump dichiara lo stato di Emergenza - le fiamme devastano il Paese [FOTO e VIDEO] : 1/97 ...

Usa - incendi in California : Trump dichiara stato di Emergenza : Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in California in seguito agli incendi che stanno mettendo in ginocchio il nord dello stato. Le fiamme hanno già distrutto almeno 500 ...

Incendi - Emergenza in California : 9 dispersi - 38mila evacuati : Almeno nove persone risultano disperse, aggiungendosi al bilancio di due morti accertati, nel devastante Incendio che sta divorando il nord della California attorno a Redding, obbligando almeno 38.000 persone a sgomberare le loro abitazioni nella zone della cittadina di 90.000 abitanti. Il ‘Carr fire’ in tre giorni ha già bruciato un’area di oltre 20.000 ettari, ha distrutto almeno 500 abitazioni e ridotto in rovine il ...

Emergenza incendi California : evacuate 37.000 persone : E’ Emergenza incendi in California, dove da mercoledì le fiamme stanno sconvolgendo il Paese. Devastazione anche nel Parco Nazionale Yosemite: per precauzione è stato chiuso e non riaprirà fino a domenica. Le fiamme hanno già distrutto 65 edifici e ne minacciano altri 500. A fare il bilancio provvisorio dell’incendio che sta devastando il nord dello stato sono i pompieri, confermando al momento il bilancio di due morti a causa delle ...

Incendi - Emergenza in California : 2 morti - distrutti 65 edifici : Le fiamme in California hanno già distrutto 65 edifici e ne minacciano altri 500. A fare il bilancio provvisorio dell’Incendio che sta devastando il nord dello stato sono i pompieri, confermando al momento il bilancio di due morti a causa delle fiamme, alimentate dal vento e dalle temperature elevate, in alcune aree di addirittura 45 gradi. Sale a due morti il bilancio degli Incendi. Le autorità comunicano che un pompiere è rimasto ucciso, ...

Caldo - è Emergenza incendi : situazione critica in tutta Europa : I vigili del fuoco di quasi tutta Europa – attraversata da un’ondata di Caldo afoso – continuano a combattere gli incendi, mentre le autorità hanno lanciato un’allerta per le temperature elevatissime, in molte zone del Vecchio Continente vicine al record storico. Ecco un riepilogo della situazione: – GRECIA: SCARICABARILE – In Grecia è partito lo “scaricabarile” dopo i devastanti incendi boschivi ...

Incendi Grecia - pochi mezzi per i vigili del fuoco e zero piani di Emergenza : i tagli per la Troika dietro il ritardo dei soccorsi : Lunedì 23 luglio ore 18,39. L’Incendio è appena scoppiato a Kallitechnoupolis con il vento che spira fortissimo. In un video si vedono i primi “fuggiaschi” che scendono dalle colline in fiamme per cercare riparo. In un batter d’occhio la furia dei roghi avvia quel processo che avrebbe portato, due giorni dopo, a toccare quasi 100 morti. Sullo sfondo, appena due vigili del fuoco che assistono inermi al disastro intorno ai boschi di ...

Emergenza incendi - interviene l'Ue anche con Copernicus EMS : Bruxelles, 24 lug., askanews, - Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed è in costante contatto con le autorità di Grecia, ...

Incendi - Emergenza in Grecia : la Croce Rossa impegnata per garantire i soccorsi : La Croce Rossa sta fornendo primo soccorso e supporto alle persone in difficoltà per gli Incendi che infuriano in tutte le aree vicino ad Atene, in Grecia. I team di emergenza sono impegnati anche nei comuni di Nea Makri, Rafina e Megara. “garantire la sicurezza delle persone è la priorità in questo momento. I nostri team curano i feriti e collaborano con i servizi di emergenza”, ha detto Sofia Malmqvist, coordinatrice del programma ...

Grecia - Emergenza incendi ad Atene : migliaia in fuga - almeno 50 morti : Sono almeno 50 le vittime dei devastanti incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene. La conferma arriva dal dipartimento dei vigili del fuoco greco. La portavoce, Stavroula...