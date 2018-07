Elezioni in Cambogia | affluenza all' 80%

Cambogia : Elezioni - affluenza all'80 per cento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La farsa delle Elezioni in Cambogia : Si vota oggi e non c'è alcun dubbio che il vincitore sarà l'attuale primo ministro Hun Sen, che ha trasformato la Cambogia in un regime autoritario The post La farsa delle elezioni in Cambogia appeared first on Il Post.