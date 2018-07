Elena Santarelli | la fede e la malattia del figlio Non posso dirvi come sta

Elena Santarelli al fianco di Marco Liorni? : "Italia Sì" prende forma. Si lavora sodo per il nuovo programma di Marco Liorni, che andrà in onda da settembre su Rai1 ogni sabato pomeriggio. È stato proprio Liorni, per sette anni al timone de La ...

Elena Santarelli e Peter Sloan a “Italia Si” con Marco Liorni su Rai1 : Da sabato 15 settembre alle 16:45 su Rai 1 rivedremo sulla rete ammiraglia della tv di Stato, Marco Liorni con la sua nuova creatura Italia Si. Con lui Elena Santarelli e Peter Sloan oltre a Rita dalla Chiesa. Nel nuovo format, Liorni darà spazio a “storie, volti, emozioni, problemi e soluzioni”. Italia Si darà spazio ai problemi del Paese I programma sarà una sorta di approfondimento su quelli che sono i grandi problemi e le tematiche sociali e ...

'Ma cosa sta scrivendo?' : Elena Santarelli zittisce chi l'accusa di essere troppo magra : Era successo esattamente un mese fa: Elena Santarelli aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva in bikini e i suoi follower si erano allarmati per la sua eccessiva magrezza. Nelle ultime..

Elena Santarelli e Peter Sloan a Italia Si con Marco Liorni su Rai1 (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è previsto per settembre nei sabati pomeriggi di Rai1 con il nuovo programma ideato e condotto da Marco Liorni Italia Si. Il programma sarà una sorta di lente d'ingrandimento sul nostro paese in cui i suoi protagonisti saliranno su una "pedana" per raccontare il loro vissuto attraverso testimonianze che possano far scaturire un dibattito lanciato poi ad una sorta di "commissione di medici del racconto" che le dibatterà in studio, ...

Elena Santarelli sotto accusa (di nuovo) su Instagram : “Non sono depressa e mangio” : Non c’è pace sui social per Elena Santarelli: la bella showgirl, dopo aver pubblicato una foto in bikini, è stata di nuovo “accusata” di essere eccessivamente magra. Ma la sua risposta non si è fatta attendere. Innamoratissima della sua famiglia, la Santarelli sta facendo i conti dallo scorso novembre con un tumore celebrale che ha colpito il primogenito, Giacomo. E, in tutti questi mesi, non si è mai nascosta: ha parlato della ...

“I miei piedi puzzano”. Elena Santarelli - siparietto ‘fetish’ sui social : Negli ultimi tempi si parla spesso di Elena Santarelli: da quando la showgirl ha deciso di rendere pubblico il suo dramma familiare, tutti la guardano con occhi diversi. Non è più solo una donna di una bellezza strepitosa e moglie di un calciatore. È anche una mamma forte che lotta ogni giorno contro la malattia del figlio Giacomo. Il primo figlio che ha avuto dal marito Bernardo Corradi ha un tumore cerebrale e il dolore che prova ogni ...

"Se mio figlio fosse malato come il tuo - non ce la farei". La risposta di Elena Santarelli è da vera mamma-coraggio : Il commovente messaggio di una fan su Instagram: "Giacomo ha la stessa età di mio figlio, se dovesse ammalarsi come lui non credo che potrei farcela". E la risposta di Elena Santarelli su Instagram è degna di una vera mamma coraggio: "Non si può saperlo, per i figli si fa qualsiasi cosa".La showgirl prosegue la sua battaglia accanto al figlio di 9 anni, affetto da tumore al cervello. Una lotta che viene raccontata attraverso ...

Elena Santarelli furiosa sui social : “Le bugie hanno le gambe corte” : Elena Santarelli furiosa sui social: perché? Solo qualche giorno fa sul Corriere della Sera è apparsa la prima intervista ufficiale a Elena Santarelli in cui la showgirl si confessa per la prima volta e parla della malattia del figlio Giacomo. Un momento molto difficile per la sua vita, eppure c’è ancora chi sui social network […] L'articolo Elena Santarelli furiosa sui social: “Le bugie hanno le gambe corte” proviene da ...

Elena Santarelli E IL TUMORE DEL FIGLIO GIACOMO/ "La cosa peggiore è che non ero presente alla risonanza" : Elensa SANTARELLI, duro sfogo su Instagram: la showgirl rilascia un'intervista in cui parla del TUMORE del FIGLIO e svela qual è stato il momento più brutto.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:33:00 GMT)