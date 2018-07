Ecco perché Marco Mengoni è sparito dai social

Temptation Island - fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è amore vero. Ecco perché : Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno grandi progetti per il futuro. Dopo essere usciti da Temptation Island , la coppia nata a Uomini e Donne sembra essere molto più solida di prima. Intervistati ...

Dieta - Ecco perché non bisogna farla ad agosto : i consigli del nutrizionista : Dieta ‘rimandata a settembre’. Ad agosto meglio rinunciare alle ansie da bilancia: con le alte temperature, infatti, si dimagrisce meno e i risultati dei sacrifici si riducono. A consigliare vacanze ‘libere dalle diete’ il nutrizionista Ciro Vestita che svela, però, qualche trucco in grado – senza troppo impegno – di evitare che il peso vada fuori controllo. “Noi spendiamo la maggior parte delle calorie ...

Sampdoria - si raffredda Tonelli : Ecco perchè : Secondo Sky Sport però la trattativa per Tonelli si sarebbe complicata a causa delle richieste di De Laurentiis. Il patron azzurro vorrebbe 1,5 milioni di euro per il prestito del classe 1990, ...

Ilary Blasi - quella che doveva essere l’estate della sua consacrazione si è trasformata in un “doppio flop” : Ecco perché : “Cara Ilary, ma chi te lo ha fatto fare?“, questa frase l’avrà pronunciata la signora Totti o se la sarà sentita dire più volte nelle ultime settimane. perché, senza troppi giri di parole, doveva essere l’estate della consacrazione televisiva della Blasi alle prese con un doppio e prestigioso impegno: Balalaika e Wind Summer Festival. Il volto degli storici Mondiali sulle reti del Biscione e la conduzione in piazza di un ...

Maxi-operazione Juventus-Milan - i bianconeri hanno il coltello dalla parte del manico : Ecco perchè i rossoneri devono accettare le condizioni di Marotta e Paratici [DETTAGLI] : Il calciomercato in Serie A è sempre più caldo, dopo il colpo Cristiano Ronaldo della Juventus, adesso a tenere banco è la maxi operazione tra i bianconeri ed il Milan. Nelle ultime ore è circolata la voce di un accordo per lo scambio Bonucci-Caldara e l’arrivo al Milan anche di Higuain in prestito oneroso con diritto di riscatto, secondo notizie di CalcioWeb la situazione è leggermente diversa. Partiamo da due certezze, Bonucci ha ...

Ecco perché tutti i MacBook negli Apple Store hanno lo schermo inclinato di 76° - : Si tratta di una variazione di ben 6 gradi che potrebbe lasciare perplesso più di un lettore: quale altra società al mondo si preoccupa di stabilire con precisione millimetrica l'angolazione del ...

Quando il campeggio diventa un incubo : le tende volano a decine di metri d’altezza. Ecco perché : Durante le fasi finali del festival di musica elettronica Parookaville, organizzato a Weeze, in Germania, alcuni ragazzi di ritorno alle loro tende hanno trovato una sorpresa del tutto inaspettata. Un mini tornado si è formato all’interno del campo e con la forza dei venti ha sradicato tende, arbusti e oggetti vari facendoli mulinare in aria a ritmo di musica. L'articolo Quando il campeggio diventa un incubo: le tende volano a decine di metri ...

Ecco perché bisognerebbe preferire il latte intero a quello magro : Avete sempre preferito il latte scremato, o parzialmente scremato, in quanto a ridotto contenuto di grassi? Una nuova ricerca, oggi, suggerisce di fare esattamente il contrario: i grassi dei latticini fanno bene al cuore. E un bicchiere di latte intero è sempre da preferire. A suggerirlo sono i ricercatori della Scandinavian Clinical Research AS: secondo quanto emerso dal loro studio, il consumo di grassi interi (quelli che contiene, ad esempio, ...

Ecco perché avere un cane rende felici e fa perfino bene alla salute : La scienza indaga il rapporto uomo animale Meg Olmert, autrice del libro 'Made For Each Other: la biologia del legame uomo-animale', spiega che tra proprietario e animale domestico esiste un sistema ...

Violenze sulla bambina - il sacerdote : "Sì - ho sbagliato". Ecco il perché dei domiciliari : Prato, 27 luglio 2018 - "Ho pensato a quanto accaduto e mi rendo conto di aver sbagliato": queste le parole di don Paolo Glaentzer , 70 anni, il sacerdote di una parrocchia dell'hinterland fiorentino ...

Ecco perché il concordato non salverà Atac : Il Tribunale fallimentare di Roma ha approvato il decreto che ammette l'Atac al concordato. Una decisione che per il sindaco di della città, Virginia Raggi, "è un passo decisivo verso il risanamento e il rilancio dei trasporti a Roma" ma anche "una vittoria dei cittadini" perché così "Atac resterà i

MAURIZIO COSTANZO/ I miei "nemici"? Adriano Celentano e Nanni Moretti - Ecco perché : MAURIZIO COSTANZO, intervistato da Il Giornale, racconta la sua passione per il giornalismo, parlando anche dei suoi amici illustri: Adriano Celentano e Nanny Moretti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:12:00 GMT)

Salvini : avanti con la Tav. Palazzo Chigi : soluzione in linea col contratto governo Ecco perché i 5 Stelle non possono dire sì : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Mangiate più a cena che a pranzo? Ecco perché è un'abitudine sbagliata : Purtroppo, sarà capitato alla maggior parte di voi di ritrovarsi a mangiare più a cena che a pranzo, soprattutto nei soggetti che saltano la colazione al mattino. Ma perché ci viene fame e, soprattutto, perché...