“È stato lui!” Anziana sgozzata in casa | arriva la svolta nelle indagini

(Di domenica 29 luglio 2018) La donna era riversa sul lavandino della cucina, con varie coltellate, al collo e al torace, e alcune anche alle mani, segno che aveva tentato di difendersi dal suo assassino. A scoprire l’omicidio erail marito 90enne di Emma, Alfio Vichi, al ritorno da un giro in bicicletta per comperare il pane. Nessun segno di effrazione della porta di, un appartamento al terzo piano in una palazzina in via Verdi vicina al centro storico di Chiaravalle. C’erano cassetti aperti e rovistati e anche alcuni portagioie aperti. I carabinieri hanno arreil presunto autore dell’omicidio di Emma Grilli, l’85enne uccisa a coltellate ina Chiaravalle (Ancona) il 17 luglio scorso: si tratta di un 57enne, vicino didella vittima, affetto da ludopatia. Maurizio Marinangeli, questo il nome dell’uomo accusato dell’omicidio, ha portato due fedi nuziali, una catenina di oro bianco e ...