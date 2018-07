È stata rilasciata Ahed Tamimi

Il fiume Lambro si colora di verde - l'Arpa : "È stata rilasciata una sostanza" : Il fiume Lambro si colora di verde, l'anomala colorazione delle sue acque sta interessando da ieri sera tutto il territorio di Cologno Monzese (Milano).Questa mattina, infatti, gli abitanti del Lambro si sono svegliati con questa sorpresa che ha messo in allarme tutti. Il corso d'acqua si è trasformato in un sentiero verde fluorescente a causa del rilascio in fognatura, nelle ore notturne, di fluoresceina. La fluorescina è un colorante che al ...

Cristina Cattafesta - libera l’attivista bloccata in Turchia per undici giorni. La Farnesina : “È stata rilasciata” : Cristina Cattafesta, l’attivista milanese di 62 anni bloccata in Turchia dallo scorso 24 giugno, è stata rilasciata ed è ripartita per l’Italia. A renderlo noto è stata la Farnesina, che “accoglie con grande soddisfazione la notizia”. La donna, che si era recata nel Kurdistan turco come osservatrice internazionale, era stata fermata per un controllo. Le autorità locali avevano disposto il suo trasferimento per alcuni ...

