Duetto a sorpresa - Emma Marrone sale in macchina e canta col tassista Duetto a sorpresa - Emma Marrone sale in macchina e canta col tassista -... : Non si è lasciato sfuggire l'occasione così appena Emma Marrone è salita sulla sua auto, il tassista le ha subito chiesto di duettare con lei. Protagonista della vicenda è Duca 40, il conducente "...

A sorpresa il Duetto di Jack Savoretti con Kylie Minogue al Teatro La Fenice di Venezia (video) : Arriva a sorpresa il duetto di Jack Savoretti con Kylie Minogue al Teatro La Fenice di Venezia. L'artista è salita sul palco per accompagnare il collega e amico con il quale ha collaborato di recente, per portare avanti uno dei momenti più emozionanti del concerto ospitato dalla suggestiva cornice teatrale scelta da Venezia Jazz Festival. Il duetto è arrivato in occasione dell'atto conclusivo del tour che l'artista italo-britannico sta ...

L’energia di Ermal Meta in Dall’alba al Tramonto con Duetto a sorpresa in Non mi avete fatto niente (video) : Ermal Meta in Dall'alba al Tramonto anticipa l'uscita del nuovo singolo in radio da Non abbiamo armi, Io mi innamoro ancora. L'artista di Fier è salito sul palco con il brano che ha portato in radio dopo il successo al Festival di Sanremo 2018, nel quale ha trionfato con Non mi avete fatto niente in duetto con Fabrizio Moro. Ed è proprio con l'artista romano che ha improvvisato un duetto sul palco di Piazza del Popolo, con chitarra e voce, ...

Niall Horan per Horan And Rose - un evento benefico con il golfista Justin Rose e tanti ospiti : Duetto a sorpresa con Olly Murs (video) : Niall Horan per Horan And Rose, l'evento benefico tenutosi sabato 23 giugno a Watford, a Londra. Il cantante irlandese degli One Direction ha tenuto un evento di beneficenza a nome suo e quello del golfista Pal Justin Rose, tra tanti ospiti, donazioni e anche musica dal vivo. Horan and Rose è stato un evento dedicato ad un importante raccolta fondi per la ricerca sul cancro: Niall e Justin hanno ospitato insieme questa serata all'insegna ...

Emma Muscat/ Amici 2018 - dal Duetto con Annalisa alla sorpresa di Biondo - arriverà in finale? : Il destino di Emma Muscat è appeso ad un filo perché ad un passo dal gran finale potrebbe tornare a casa: sarà lei l'eliminata della serata o sarà una finalista di questa edizione?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 08:00:00 GMT)