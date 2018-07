Due rebus per il dl Dignità | più tasse e meno insegnanti

ilgiornale

: @EmmaMuscatMusic Dobbiamo ritentare m sa ???? mannagg?? voi due pupelli insieme siete peggio si un REBUS???????? - simona_laziale : @EmmaMuscatMusic Dobbiamo ritentare m sa ???? mannagg?? voi due pupelli insieme siete peggio si un REBUS???????? - frabia17 : @Danyinter91 La roma i due colpi che sta per fare incideranno molto.Mai nella vita la tua classifica.Inter seconda… - michelericcia16 : Sono due rebus, aiutatemi a capirli - se per salvare questo paese devastante e devastato (ma noi stiamo bene e facc… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Il decretoarriverà domani in Aula alla camera con due questioni cruciali ancora sul tavolo. Da una parte la copertura dei 300 milioni necessari per finanziare la decontribuzione del 10% per ...