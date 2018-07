Doppio podio e prova di forza per la Ferrari in Ungheria

Vittoria di Hamilton e Doppio podio Ferrari in Ungheria : Dopo la 77° pole sotto la pioggia di ieri, Lewis Hamilton ha conquistato la 67° Vittoria in carriera, e la quinta della stagione, dominando il GP di Ungheria e chiudendo davanti alle Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, in un weekend che non sembrava favorevole alla Mercedes ma che poi si è rovesciato in […] L'articolo Vittoria di Hamilton e doppio podio Ferrari in Ungheria sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 – Hamilton da applausi all’Hungaroring : le Ferrari in vacanza con un prezioso Doppio podio : Lewis Hamilton trionfa all’Hungaroring: Ferrari sul podio al Gp d’Ungheria, Bottas rovinato da due clamorosi contatti sul finale Un Gp d’Ungheria entusiasmante, oggi, tra sorpassi, contatti e clamorose sorprese. All’Hungaroring il primo colpo di scena arriva in casa Red Bull, col ritiro di Max Verstappen al sesto giro a causa di un improvviso calo di potenza. Successivamente è stato Kimi Raikkonen, superato alla ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : colpo Doppio per Jorge Martin. Bastianini sul podio - Bezzecchi spreca tutto : Lo spagnolo Jorge Martin (Honda Del Conca Gresini) ha vinto il GP d’Olanda della classe Moto3 sul circuito di Assen, precedendo il connazionale Aron Canet (Honda Estrella Galicia) e l’italiano Enea Bastianini (Honda Leopard Racing). Grandi rimpianti per Marco Bezzecchi (Ktm Redox), caduto a due curve dal termine mentre si trovava in quarta posizione: il 19enne romagnolo ha perso la leadership della classifica generale proprio a ...

Storico Doppio podio azzurro in Coppa del Mondo : trionfo di Stateff a Cagliari - 3° Uccellari : Mi è mancato qualcosina nel finale ma non ho nessun rimpianto: tornare sul podio in Coppa del Mondo e dividerlo con Delian che ha centrato un successo così importante è qualcosa di fantastico. Volevo ...