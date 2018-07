Dopo la morte di Sergio Marchionne | il nuovo inizio di Fca | il futuro dell' auto tra

Sergio Marchionne - i cupi sospetti sulle indagini Dopo la morte : 'Tutto top secret' : I prossimi giorni per Fca potrebbero essere complicati quasi quanto quelli appena passati, subito dopo la scomparsa di Sergio Marchionne. I titoli del gruppo hanno retto all'impatto del rapido cambio ai vertici, ma le indiscrezioni che si aggiungono ogni giorno sui tempi in cui è insorta la malattia dell'ex Ceo creano più di un nervosismo.--Secondo la versione dei vertici Fca, da John Elkann fino all'ex responsabile per l'Europa, Alfredo ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : Leonor lascia Acacias 38 Dopo la morte di Pablo : Nuovo spazio dedicato a 'Una Vita' [VIDEO], l'appassionante soap opera iberica ambientata principalmente nel quartiere Acacias 38. Ricordiamo che da qualche settimana lo sceneggiato va in onda con l'episodio di un'ora e mezza. Gli spoiler riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche mese, svelano che oltre alla perfida Sotelo Ruz che uscira' di scena a causa di un terribile incendio, ci sara' anche la partenza di un ...

Borsa : Fca positiva il giorno Dopo la morte di Marchionne - apre a +3 - 8% : Fca rimbalza in Borsa dopo il tonfo di ieri, +3,8% in avvio delle contrattazioni nel giorno successivo alla morte di Sergio Marchionne. Mercoledì i titoli avevano perso il 15%

F1 – Morte Marchionne - le parole Wolff e Horner Dopo la scomparsa dell’ex presidente Ferrari : “un giorno triste” : Toto Wolff e Christian Horner commentano la scomparsa di Sergio Marchionne: le parole dei due team principal Una scomparsa dolorosa, quella di Sergio Marchionne: il mondo delle auto e della F1 perde un grande uomo, morto questa mattina, all’età di 66 anni. L’ex presidente Ferrari era stato operato a fine giugno ad una spalla, ma l’intervento sembra aver avuto complicazioni che hanno portato Marchionne in condizioni ...

Fca in Borsa/ Dopo trimestrale cede il 9 - 7%. Mike Manley parla Dopo la morte di Marchionne : trimestrale Fca, oggi Mike Manley presenterà gli ultimi dati dell'era Marchionne, con il debito azzerato. Il nuovo amministratore delegato dovrà dare rassicurazioni(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:21:00 GMT)

Niccolò Fabi racconta cosa è successo Dopo la morte della figlia : come ha trasformato il suo dolore : Il 3 luglio 2010, Niccolò Fabi ha perso la sua figlioletta. Lulù se n'è andata a soli 22 mesi a causa di meningite fulminante. Un dolore devastante, che il cantante romano...

Brasile - arrestato il chirurgo estetico dei vip : era in fuga Dopo la morte di una paziente : Il chirurgo estetico brasiliano Denis Furtado, meglio noto come dottor Bumbum, è stato arrestato dopo quattro giorni di fuga in seguito alla morte di una paziente che si era appena sottoposta a un'operazione nel suo appartamento. Furtado, specializzato per gli interventi ai glutei, è una vera e propria celebrità in Brasile.Continua a leggere

Brasile - arrestato il chirurgo estetico dei vip : era in fuga Dopo la morte di una paziente : Brasile, arrestato il chirurgo estetico dei vip: era in fuga dopo la morte di una paziente Il chirurgo estetico brasiliano Denis Furtado, meglio noto come dottor Bumbum, è stato arrestato dopo quattro giorni di fuga in seguito alla morte di una paziente che si era appena sottoposta a un’operazione nel suo appartamento. Furtado, specializzato per […] L'articolo Brasile, arrestato il chirurgo estetico dei vip: era in fuga dopo la morte ...

Brasile - arrestato il dottor Bumbum : in manette Dopo la morte di una paziente : Il chirurgo estetico brasiliano Denis Furtado , meglio noto come dottor Bumbum , una vera e propria celebrità nel Paese, specializzato nell'aumento del lato B , è stato arrestato a Rio de Janeiro. Il ...

Brasile - arrestato il dottor Bumbum : in manette Dopo la morte di una paziente : Brasile, arrestato il dottor Bumbum: in manette dopo la morte di una paziente Brasile, arrestato il dottor Bumbum: in manette dopo la morte di una paziente Continua a leggere L'articolo Brasile, arrestato il dottor Bumbum: in manette dopo la morte di una paziente proviene da NewsGo.

Rita Dalla Chiesa - haters all'attacco Dopo la morte di Fabrizio Frizzi. 'Ma io non ho paura' : Per Rita Dalla Chiesa , dopo la morte di Fabrizio Frizzi , sono stati mesi profondamente duri, al pari di altri che erano vicini al presentatore come la moglie Carlotta Mantovan. Rita ha sempre ...

Insulti e minacce a Rita Dalla Chiesa Dopo la morte di Frizzi. «Non ho paura» : FUNWEEK.IT - Come sta Rita Dalla Chiesa dopo la morte di Fabrizio Frizzi? Sono stati mesi profondamente duri per tutti coloro che conoscevano e amavano Fabrizio Frizzi, in particolare per la moglie ...

CHIARA RIBECHINI - CHOC ANAFILATTICO Dopo CENA/ Ultime notizie : genitori della 24enne - “sua morte non sia vana” : CHIARA RIBECHINI, morta al ristorante per uno shock ANAFILATTICO. Ultime notizie Pisa: forse a provocare la reazione allergica sarebbe stata una bruschetta di pane...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Rita Dalla Chiesa insultata Dopo la morte di Frizzi : “Non ho paura” : Rita Dalla Chiesa insultata e minacciata: la risposta alle critiche Rita Dalla Chiesa, dopo la morte di Fabrizio Frizzi, suo marito dal 1992 al 2002, è stata sommersa di insulti e minacce sul web. Secondo i suoi detrattori avrebbe messo nell’ombra la vedova di Frizzi, Carlotta Mantovan. Rita Dalla Chiesa ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv di essersi rivolta agli avvocati dopo che qualcuno ha scritto ...