Dopo il caso Mura | M5S pubblica la top ten degli assenteisti

Bufera Dopo il caso Chievo : il Crotone chiede la sospensione dei campionati - Serie A e B potrebbero slittare : Serie A e B potrebbero slittare a causa del caso che ha visto protagonista il Chievo Verona, imputato per plusvalenze fittizie Il Crotone chiede la sospensione dei campionati. Il club calabrese non ci sta e tuona dopo quanto accaduto relativamente all’inchiesta che vede imputato il Chievo Verona per plusvalenza fittizie. Ricordiamo che il club non è stato assolto, ma a causa di un vizio di forma è stata riscontrata ...

Tennis - Serena Williams tuona Dopo il caso antidoping : “discriminazione nei miei confronti” : Serena Williams non ci sta ed alza la voce contro l’Usada, accusandola di “discriminazione” nei suoi confronti Serena Williams non ci sta e attacca l’Usada, accusandola di “discriminazione”. La 36enne Tennista sostiene di essere la giocatrice statunitense più controllata. “Fra tutti i Tennisti, è dimostrato che sono quella che viene sottoposta a più test. Discriminazione? Io penso di sì”, lo ...

Calciomercato Roma - 5 nomi per l’attacco : le soluzioni Dopo il ‘caso’ Malcom : 1/5 (Lapresse*/REUTERS) ...

Intercettazioni - il governo blocca la riforma. Bonafede : “Era legge bavaglio Dopo il caso Consip”. Il Pd : “Propaganda” : Stop alla riforma delle Intercettazioni. Il decreto Milleproroghe approvato in consiglio dei ministri ha bloccato l’entrata in vigore la legge che era stata approvata dal governo precedente. “Impediamo che venga messo il bavaglio all’informazione”, dice il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, perché “la riforma Orlando era stata scritta con l’intento di impedire ai cittadini di ascoltare le parole dei politici ...

Milleproroghe - stop riforma intercettazioni : 'No al bavaglio all'informazione deciso dal Pd Dopo caso Consip' : Questa riforma va incontro alle osservazioni raccolte', ha puntualizzato il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Guai per Macron Dopo il caso Benalla - mozione di sfiducia contro Governo : I deputati dei Républicains presenteranno una mozione di sfiducia contro il Governo francese dopo lo scandalo legato ad Alexandre Benalla, il bodyguard e collaboratore di Emmanuel Macron indagato per aver picchiato due manifestanti a Parigi lo scorso primo maggio. Ad annunciarlo è il capogruppo dell'opposizione repubblicana all'Assemblea nazionale Christian Jacob, secondo il quale "l'esecutivo ha fallito".I gruppi d'opposizione ...

Tour de France - altra follia Dopo il caso Nibali : spray al peperoncino della gendarmerie colpisce i corridori. Gara sospesa : La sedicesima tappa del Tour de France, da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, è stata fermata e sospesa dopo nemmeno 30 chilometri dal via. Lungo il percorso, infatti, è andata in scena una protesta di un gruppo di contadini Francesi, che hanno provato a bloccare la strada con trattori e balle di fieno. La polizia, per disperderli, ha usato quello che dai media locali viene definito spray al peperoncino (in ogni caso, uno spray urticante). Il ...

Caso Parma - risolto il “giallo” del ricorso Dopo la sentenza : la società si appella alla Corte Federale : Parma alle prese con la sentenza comminata dal Tribunale Federale nazionale in vista della prossima stagione in Serie A Il Tribunale Federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato di Serie A, 2 ...

Ong - Salvini : "Open Arms verso Sicilia - altra provocazione"/ Ultime notizie migranti : nuovo 'caso' Dopo Josefa : Salvini vs Open Arms: 'Ong verso la Sicilia, altra provocazione' dopo il caso Josefa. Ultime notizie, migranti: nuova polemica contro la Turchia e Ue.

Piscina comunale : domenica riapre Dopo il caso dell'acqua mancante : 'Sono stati ultimati i lavori di riempimento d'acqua e pulizia della vasca grande della Piscina comunale di Viale Dupré Theseider - spiega in una nota Roberto Donati, consigliere delegato allo Sport ...

Delitto dell'Olgiata/ La contessa Alberica Filo della Torre uccisa dal domestico : un caso risolto Dopo 25 anni : Sabato in giallo, su Tv8, ripercorre il Delitto dell'Olgiata avvenuto il 10 luglio 1991, la cui vittima fu la quarantaduenne contessa Alberica Filo della Torre.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 09:19:00 GMT)

“In 22 - violenza su 12enne sordomuta”. Un caso oltre ogni squallore umano. E quello che si scopre subito Dopo fa letteralmente gelare il sangue : Come si può stuprare una ragazzina? E ancora: come è possibile che 22 individui lo facciano senza che uno, almeno uno, manifesti la propria contrarietà? In che mondo viviamo e come vorremmo che sia quello a cui aspiriamo? Siamo in India, dove almeno (almeno, avete letto bene, Ndr) 22 uomini hanno violentato per oltre sette mesi una ragazzina di 12 anni con problemi all’udito. A renderlo noto il Times of India. La polizia ha ...