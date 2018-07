Domenica sui canali Rai Sport | Palinsesto 29 Luglio 2018

Domenica 29 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Daddy's Home 2 Dusty e Brad uniscono le loro forze per regalare ai figli il miglior Natale possibile. Ma questa volta all'aeroporto arrivano i loro padri: l'attraente padre di Dusty e quello super affettuoso di Brad, sbarcati per passare le feste insieme ai nipoti. Le vacanze cosi' si trasformano in un vero caos. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) The CircleMae Holland e' figlia unica in una famiglia di condizioni economiche modeste. ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 22 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 22 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Domenica 22 Luglio sui canali Sky Cinema HD : 2:22 - Il destino è già scrittoMichiel Huisman e Teresa Palmer in un thriller sul fato. Un controllore del traffico aereo, sospeso dal servizio per un errore, si convince di essere vittima di uno schema di eventi. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Codice UnlockedNoomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas in un teso spy-action. Alice, agente esperta negli interrogatori, mette sotto torchio un terrorista ma commette un ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 15 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 15 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Domenica 15 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Borg McEnroeEstate 1980. Sta per prendere il via il Torneo di Wimbledon e i due giocatori piu' quotati per la vittoria sono lo svedese Bjorn Borg e l'americano John McEnroe. Due tennisti, e due giovani uomini, che non potrebbero essere piu' diversi, almeno secondo lo storytelling dell'epoca. Borg, gia' quattro volte vincitore a Wimbledon, e' soprannominato "Uomo di ghiaccio": algido, apparentemente privo di emozioni, una macchina segnapunti con ...

Domenica 8 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Gli sdraiati Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, 'condivide' un figlio con la ex moglie, architetto che non lo perdona e non perdona gli skyline che rubano spazio al cielo. Tito, diciassettenne dinoccolato, ciondola tra casa e scuola dribblando l'azione incalzante del padre e avanzando in bicicletta sulle fasce della vita. Porta e rete sono ancora lontane ma Tito riceve giorno per giorno palle da giocare e rilanciare a una banda ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 8 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 8 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121).<s...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 1 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 1 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121).<s...

Domenica 1 Luglio sui canali Sky Cinema HD : La leggenda degli uomini straordinariMostri e creature di ogni risma e da ogni tempo in un supergruppo capitanato da Allan Quatermain (quello delle Miniere del Re Salomone), che ha il volto di Sean Connery. il Capitano Nemo, una vampira, luomo invisibile, l'agente dei Servizi Segreti americani Tom Sawyer, Dorian Gray, il Dottor Jekyll e Mister Hyde, votati alla causa del Bene per sconfiggere il malefico Phantom e sventare il suo folle piano di ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 24 Giugno 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 24 Giugno 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121)....

Domenica 24 Giugno sui canali Sky Cinema HD : Finchè c'è prosecco c'è speranza Il conte Desiderio Ancillotto e' proprietario di un vasto terreno dedicato alle vigne e di una gran bella villa, ma il suo modo di lavorare la terra, senza pesticidi e facendo "riposare" parte del terreno, e' considerato da altri una pessima strategia d'affari. Ancillotto si suicida, pero' e' comunque al centro delle indagini quando iniziano a venire uccise persone legate al cementificio che ...

Cosa si gioca l'Italia sui migranti nel vertice europeo di Domenica prossima : A Bruxelles già girano delle bozze di conclusione del Consiglio europeo, ma su input della Cancelliera tedesca e del presidente del Consiglio italiano, i paesi europei più esposti si incontreranno domenica informalmente proprio nella capitale belga per far sì che la riunione di fine giugno possa poi produrre dei risultati concreti sul problema dell'immigrazione. Il governo, ha anticipato Matteo Salvini, sta lavorando ad ...

Juncker - Domenica vertice Ue a 10 sui migranti : Anche i leader di Belgio e Olanda hanno deciso di partecipare alla riunione informale di lavoro preparatoria su migrazione e asilo, convocata dal presidente della Commissione europea Jean Claude ...