DJI Mavic 2 sarà disponibile in due versioni : Zoom e Pro ecco le prove : Sebbene ci siano ritardi, DJI si appresta a presentare ben due modelli DJI Mavic 2 con la versione Pro e la Zoom. ecco le prove, caratteristiche tecniche ed anche i prezzi Foto, scheda tecnica e prezzi del DJI Mavic 2 Pro e Mavic 2 Zoom Presentazione rimandata, commercializzazione al momento sconosciuta ma in rete si sente […]

DJI Mavic Pro 2 Uscita Rimandata : Annullato Evento 18 Luglio : Il drone Mavic Pro 2 non è ancora pronto, DJI rimanda l’Evento del 18 Luglio. DJI Mavic Pro 2 Uscita: quando arriva il nuovo drone? DJI Mavic Pro 2 rumors DJI Mavic Pro 2 Uscita Rimandata Brutte notizie per tutti quelli che, come me, speravano di andare in vacanza con il DJI Mavic Pro 2 nella valigia. L’Evento […]

DJI Mavic Air - il dove più evoluto di Mavic in sconto a 680 euro - : E' il drone più veloce della linea, in grado di raggiungere i 68 km orari in modalità Sport. Inoltre per la prima volta nella linea droni DJI, in aggiunta alla MicroSD, il drone gode di una memoria ...