ilfattoquotidiano

: Diseguaglianza in crescita e disastri ambientali. Così il mercato rischia di esplodere - ilfattoblog : Diseguaglianza in crescita e disastri ambientali. Così il mercato rischia di esplodere -

(Di domenica 29 luglio 2018) di Sergio Marotta* È uscita in questi giorni per i tipi de Il Mulino la traduzione italiana del libro di Paul De Grauwe I limiti del. Da che parte oscilla il pendolo dell’economia? Si tratta di un testo importante se non altro perché è stato scritto da uno dei maggiori studiosi dell’economia dell’Unione europea, autore del manuale sul quale si formano le nuove generazioni di economisti nelle università di diversi Paesi Ue. Ma il libro è soprattutto un esempio di chiarezza nell’esposizione di problemi economici complessi che diventano immediatamente comprensibili anche per i non addetti ai lavori. De Grauwe non è un sostenitore di teorie economiche antisistema, ma è anzi un economista molto ascoltato che insegna alla London school of economics: fonda le sue tesi sulle teorie di studiosi sicuramente mainstream come Daniel Kahneman – vincitore del premio Nobel per l’economia ...