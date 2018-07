DIETRO LE QUINTE Il piano G come Giorgetti per salvare il governo

Calendario Pirelli - The Call 2019 il DIETRO le quinte : Primi sguardi per il Calendario Pirelli 2019 che in un video ha mostrato il dietro le quinte della realizzazione della nuova edizione di The Call. A rendere immortale il Calendario del prossimo anno è stato chiamato il celebre fotografo scozzese Albert Watson che nel suo lavoro ha voluto racconare quattro storie con sette star del mondo della moda, del cinema e della danza. Troveremo quindi a dicembre quando secondo tradizione verrà presentato ...

Maria De Filippi DIETRO le quinte di Temptation Island : anche in estate piena di lavoro : Maria De Filippi a lavoro dietro le quinte di Temptation Island: niente vacanze per la conduttrice Vacanze mai iniziate per Maria De Filippi quest’anno. La celebre conduttrice di Canale 5, infatti, pur non apparendo in TV da diversi mesi, continua a lavorare ai suoi progetti anche d’estate. Dopo Uomini e Donne la moglie di Maurizio […] L'articolo Maria De Filippi dietro le quinte di Temptation Island: anche in estate piena di ...

All'Isola del Cinema con Carlo Verdone. La 'Benedetta follia' del DIETRO le quinte : Serata imperdibile All'Isola del Cinema: stasera, alle 21.30, i mattatori saranno Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli e lo sceneggiatore Nicola Guaglianone. Insieme, nel corso di un incontro con il ...

Pentathlon - Europei Székesfehérvár 2018 : le azzurre sono quinte a squadre - inDIETRO nell’individuale : Senza acuti per l’Italia la finale femminile degli Europei di Pentathlon moderno: a Székesfehérvár, in Ungheria, le azzurre terminano al quinto posto nella graduatoria a squadre, mentre nell’individuale la migliore è Francesca Tognetti, 16ma, mentre Alice Sotero è 19ma. Alessandra Frezza chiude 24ma, mentre Irene Prampolini si classifica 31ma. Oro e titolo continentale per la francese Marie Oteiza, prima con 1366 punti, che precede ...

Temptation Island - una brutta voce : sta succedendo DIETRO le quinte. Filippo Bisciglia spiazza tutti : Temptation Island 2018 è appena cominciato. Due settimane fa l’esordio, lunedì scorso, quindi la seconda puntata, è già record d’ascolti. Record vero, perché mai il docu-reality estivo di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, ha mai registato quei numeri. Eccoli: nella gara degli ascolti tv, Temptation, programma prodotto da Maria De Filippi, ha battutoTutto può succedere, la fiction in onda su RaiUno con 3.885.000 ...

Napoli - DIETRO le quinte del ritiro : La festa per i 21 anni di Amadou Diawara è un po' l'immagine più calzante della serenità che regna in casa Napoli. Atmosfera gioiosa, chiacchiere di mercato che restano abbastanza fuori dal gruppo, ...

DIETRO LE QUINTE/ Governo Conte - occhio alla lezione di Dini e Monti : Così è stato ieri per Prodi, Dini, Monti: forse lo sarà domani per i ministri Tria e Moavero, dopo Boeri? Ecco spiegato il nervosismo di Salvini e Di Maio. MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:00:00 GMT)Governo vs BOERI/ Il Pd cade nella trappola del polverone permanente, di A. FannaCAOS MIGRANTI/ Giornali e Ong, il fascino del "golpe" proibito, di N. Berti

Disgelo fra Stati Uniti e Russia Trump : "Un inizio molto buono" Il DIETRO le quinte di Helsinki : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinky. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

Disgelo fra Stati Uniti e Russia Trump : "Un inizio molto buono" Helsinki - il DIETRO le quinte del summit : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinky. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

DIETRO LE QUINTE/ Migranti - "strategia Scalfaro" per far fuori Salvini : Il Colle ha attuato la "strategia Scalfaro". Impedire al centrodestra di governare. Anche usando i barconi dei Migranti. Lo scopo è dividere Lega da M5s. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:01:00 GMT)CRISI DI GOVERNO?/ Folli: Salvini è caduto nella trappolaSPILLO/ Perché Macron fa scappare i Migranti dall'Africa e poi non li accoglie?, di F. Amadori

DIETRO le quinte di un successo - : Finanza & Dintorni Sacrificio, passione, resilienza le qualità della tennista vicinissima alla conquista di quello che potrebbe essere il suo 24° titolo del Grande Slam. Ecco quanto vale il marchio ...

Il nuovo video DIETRO le quinte di Ride 3 mostra in esclusiva una delle piste più iconiche per i piloti : Definita da Winston Churchill l'ottava meraviglia del mondo e conosciuta universalmente per essere stata il set del film 007 Quantun of Solace, la Strada della Forra, vicino al Lago di Garda, è una delle strade più eccitanti per gli amanti delle due ruote e adesso sarà disponibile anche per i giocatori.Ispirati da questo "paradiso dei motociclisti", gli sviluppatori di Milestone hanno ricreato questa pista in Ride 3, dando l'opportunità a tutti ...

DIETRO LE QUINTE/ Confindustria - se Marcegaglia molla Boccia e gioca da sola : La decisione di Emma Marcegaglia di uscire da Federacciai è legata ufficialmente ai dazi Usa, ma è la spia di una fase impegnativa dentro e fuori Confindustria. NICOLA BERTI (Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 06:03:00 GMT)SALVINI=CORONA/ La difesa del Corriere per i candidati politically correct di Cairo alla Rai, di N. BertiMEDIA & POLITICA/ Saranno i rider porta-pizza a scrivere il futuro del giornalismo in crisi?, di N. Berti

Il nuovo video DIETRO le quinte di PES 2019 vede come protagonista David Beckham : La stagione calcistica riprenderà tra pochissimo dopo i mondiali di Russia e Konami si sta preparando al lancio del suo PES 2019, che arriverà a fine agosto su PC e console.Il nuovo gioco porta con sé diverse novità dal punto di vista tecnico, il software 'Enlighten' permetterà un'incredibile grafica 4K HDR su tutte le piattaforme, mentre la funzione "Global Illumination" permetterà una resa perfetta di luci e ombre in tempo reale che andrà a ...