Dieta | anguria per dimagrire 3 chili | fresca e facile da seguire

Anguria & Dieta/ Gli errori da non fare con il dolcissimo frutto estivo : Anguria & dieta, gli errori da non fare con il dolcissimo frutto estivo. Nonostante sia in grado di dare senso di sazietà è un alimento con pochissime calorie ed estremamente versatile.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:58:00 GMT)

Dieta dell’anguria : sgonfi la pancia e dimagrisci fino a 5 chili : Fresca, gustosa e con un alto potere snellente: l’anguria è il frutto ideale per sgonfiare la pancia e dimagrire sino a 5 kg. L’anguria è senza dubbio uno degli alimenti più amati dell’estate, perfetta per chi ha voglia di rimettersi in forma. Questo cibo infatti è ricco d’acqua e sali minerali, ha pochissime calorie (circa 15 ogni 100 grammi) e un alto potere saziante. La sua polpa zuccherina, che la rende perfetta per ...