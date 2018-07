Di Maio tradisce il suo parroco | Dopo l' elezione Luigi è sparito

ilgiornale

: Di Maio: libereremo la #Rai dai parassiti Salvini: nei campi #Rom sacche parassitarie Linguaggio violento, tradisce… - MundolivreRaf : Di Maio: libereremo la #Rai dai parassiti Salvini: nei campi #Rom sacche parassitarie Linguaggio violento, tradisce… - TinkerTitty : @AnnaLeonardi1 @AnnaLeonardi1, capisco che Lei non ha paura d'essere querelata,vero? Dare del 'buffone' a Di Maio,… - DalessandroCam : Lui è un imprenditore, ex deputato leghista, ha votato Lega, sostiene che con il Decreto Di Maio porterà la sua azi… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Non si sono fatti sentireDiné i suoi pretoriani pomiglianesi né quelli che gravitano attorno al mondo grillino, e non è possibile immaginare che non siano a conoscenza del problema ...