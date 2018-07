Di Maio | La tav va ridiscussa Subito il reddito di cittadinanza

Tav - Di Maio : "L'opera va ridiscussa" - : Il vicepremier, intervistato dal Corriere della Sera, sottolinea che si seguono percorsi distinti: "Tav va ridiscussa, mentre sul Tap bisogna ascoltare le comunità"

Di Maio : ridiscutere Tav con francesi : 6.42 "La Tav va ridiscussa con i francesi ma sul gasdotto si ascolti la gente". Così il vicepremier Di Maio al Corriere, spiega che "il ministro Toninelli incontrerà il suo omologo francese proprio per ripensare un progetto ideato 30 anni fa". Sulle nomine di Salini e Foa ai vertici Rai, Di Maio rivendica la scelta "in base alle competenze". Il tweet di Foa contro Mattarella? "Frutto di un'onda emotiva, anch'io ero arrabbiato".Di Maio ...

Ilva : Di Maio convoca tavolo a Roma : ANSA, - Roma, 27 LUG - Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha convocato per lunedì prossimo alle 10, presso il Mise, il tavolo interistituzionale per presentare la ...

Di Maio : al Mise aperti 144 tavoli crisi - 189mila i lavoratori : Roma, 18 lug., askanews, - Sono 144, al 30 giugno di quest'anno, i tavoli di crisi aperti presso il ministero dello Sviluppo economico. Ammontano a 189mila i lavoratori coinvolti. Lo ha detto il ...