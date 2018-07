Di Maio | «Flat tax emergenza sociale La Tav? Va ridiscussa coi francesi»

Economia : governo al lavoro su flat tax e fisco. Di Maio attacca le banche : Obiettivo del governo alleggerire la pressione fiscale. Va però perseguito compatibilmente con gli spazi finanziari. Davanti alla Commissione Finanze del Senato, il Ministro dell'Economia Tria conferma la linea della prudenza e ribadisce che le riforme vanno attuate mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici e l'impegno per la riduzione del debito.

Flat tax - Tria : tasse giù - ma se si può Di Maio : sistema banche paghi arroganza : Il ministro dell’Economia: per il reddito di cittadinanza trasformare strumenti esistenti. Tria ha esculo una «moratoria generale» della riforma varata da Renzi

Già fermo il dl Di Maio Maggioranza in tilt su buoni lavoro e flat tax : Tutto dipende dalla crescita dell'economia nei prossimi mesi visto che 'sembra profilarsi una revisione al ribasso' delle prospettive di crescita. Tempi lunghi come minimo. Poi ci sono le differenze ...

Conte - Salvini - Di Maio e Tria : sul tavolo reddito cittadinanza e flat tax : ... presenti il premier Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Durante l'incontro, spiegano fonti di …

REDDITO DI CITTADINANZA & FLAT TAX/ Tria 'accoda' Salvini e Di Maio all'Ue : REDDITO di CITTADINANZA e FLAT tax sono provvedimenti che andranno di pari passo. Lo ha detto Giovanni Tria in un'intervista Bloomberg.

Luigi di Maio chiede l'aiutino alla Ue su flat tax e reddito di cittadinanza : Dobbiamo cambiare paradigma. Le riforme fiscali e quelle del sostegno al reddito devono diventare riforme che l'Europa non può legare al rapporto deficit/Pil. Lo avrebbe detto, a quanto si apprende da fonti del governo, il vicepremier Luigi Di Maio, intervenendo al comitato interministeriale per gli Affari europei convocato questa mattina a Palazzo Chigi.Di Maio avrebbe anche espresso contrarietà rispetto ai tagli per 'decine di ...

Di Maio : “Su burocrazia e poverta` si gioca il futuro del governo. Flat Tax per aiutare i più deboli” : “Su burocrazia e povertà si gioca il futuro del governo”. Dal palco dell’assemblea di Confartigianato, Luigi Di Maio ha sottolineato quali saranno le priorità dell’esecutivo: “O otteniamo un risultato su questo il primo possibile o non ha senso tirare a campare”. E sulla Flat tax: “Uno strumento che deve servire ad aiutare le fasce più deboli. Non l’avrei mai accettata”, ha rivendicato ...

Di Maio : debito pubblico cala con flat tax e reddito cittadinanza : Lussemburgo , askanews, - "Il debito pubblico lo si deve ridurre con una ricetta; l'unica ricetta che non funziona è quella degli ultimi anni che lo ha fatto aumentare cioé l'austerity, i tagli ai ...

Di Maio : nessun rinvio per flat tax e reddito di cittadinanza : Roma, 20 giu. , askanews, flat tax e reddito di cittadinanza non saranno rinviati sine die. Lo ha assicurato il vicepremier e ministro Luigi Di Maio , Lavoro e Sviluppo economico, su La7. 'Il mio più ...

Patto Di Maio-Salvini : "Reddito di cittadinanza e flat tax nel 2019-2020 - dopo le europee" : Ci sarebbe secondo il quotidiano "la Stampa" un vero e proprio Patto Di Maio-Salvini in vista delle elezioni europee del 2019: le riforme più costose slittano dopo la tornata elettorale primaverile. ...