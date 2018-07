Di Maio | “Cencelli sulle nomine? Premiate le competenze Reddito cittadinanza e flat tax

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 luglio 2018) “Noi abbiamo scelto in base alle. Diciamo no ai raccomandati nella Rai e nella pubblica amministrazione e largo alla meritocrazia. Ma come si fa a dire che sono persone mie o di Salvini?”. Così il vicepremier Luigi Diin un’intervista al Corriere della Sera risponde alle critiche“da manuale Cencelli” nella tv pubblica e in Cassa depositi e prestiti. Quanto alle principali promesse contenute nel contratto,tax edi, “ancora li dobbiamo conoscere i vincoli di bilancio. Ma deve essere chiaro cheditax insieme all’abolizione della legge Fornero sono emergenze sociali. Si devono realizzare”, “prima possibile. Anzi, subito“.: “Abbiamo scelto in base alleper il bene del Paese” – “Se qualcuno riesce a dimostrare che ho incontrato Salini o ...