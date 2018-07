De Laurentiis | ci risiamo | “la Lega è incapace | fa schifo | guardate la Coppa Italia…”

sportfair

: RT @calciodangolo_: #DeLaurentiis ci risiamo... Il presidente partenopeo risponde a tono ai tifosi del #Napoli. “Meritereste la vendita ai… - Zannoubia1987 : RT @calciodangolo_: #DeLaurentiis ci risiamo... Il presidente partenopeo risponde a tono ai tifosi del #Napoli. “Meritereste la vendita ai… - calciodangolo_ : #DeLaurentiis ci risiamo... Il presidente partenopeo risponde a tono ai tifosi del #Napoli. “Meritereste la vendita… -

(Di domenica 29 luglio 2018) Decol coltello tra i denti contro la, stavolta nel mirino del presidente del Napoli sono finiti i calendari diItalia “Questa è l’ultima grande affermazione dell’incapacità professionale della, di chi pensa queste stupidaggini. Se giochiamo l’ultima partita dell’anno il 29 dicembre con tanti giocatori che partono per il Sudamerica. Come è possibile giocare subito al rientro dal Capodanno? Ma come si fa?”. Il presidente del Napoli, Aurelio De, torna ad attaccare ladi Serie A, questa volta sul calendario dellaItalia. “Forse gli altri sono tutti ‘appecoronati’, mi viene voglia di non farmi più rappresentare dallama dall’ECA -aggiunge Dedal ritiro azzurro a Dimaro ai microfoni della radio del club-. Forse bisognerebbe fare una rifondazione, laha ...